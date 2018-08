Griesingen startet mit Heimspiel

Die Fußballerinnen der SG Griesingen treffen zum Auftakt der Regionenliga 5 am Sonntag, 9. September, auf heimischem Platz auf den TSV Lustnau II. Eine Woche später bestreitet die SGG ihr erstes Auswärtsspiel beim SV Unterjesingen. Vor der Winterpause wird am 1./2. Dezember der erste Rückrundenspieltag ausgetragen, ehe es nach der Winterpause mit dem zweiten Spieltag der Rückrunde am 24. März 2019 weitergeht. Der letzte Spieltag ist am 8. Juni.

Regionenliga 5 Frauen 1. Spieltag: Sonntag, 9. September: SG Griesingen – TSV Lustnau II, SGM Fulgenstadt/Herbertingen – FC Rottenburg, SV Unterjesingen – SV Oberndorf (alle 11 Uhr), SC Blönried – FC Römerstein (12.15 Uhr). Sonntag, 30. September: SV Lautertal – TSV Ofterdingen (11 Uhr). Spielfrei: TV Derendingen II. 2. Spieltag: Samstag, 15. September: TSV Ofterdingen – FC Rottenburg, TV Derendingen II – SC Blönried (beide 17 Uhr). Sonntag, 16. September: SV Oberndorf – SV Lautertal, FC Römerstein – TSV Lustnau II (beide 11 Uhr), SV Unterjesingen – SG Griesingen (13 Uhr). Spielfrei: SGM Fulgenstadt/Herbertingen.