Griesingen plant mit 2,7 Millionen Euro für 2018

Die Räte des Gemeinderats Griesingen haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2018 beraten. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk in bewährter Weise durch den Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen, Hans-Martin Mayer. Gut viereinhalb Stunden diskutierten die Gemeinderäte, am Ende stand ein Entwurf mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Millionen Euro. Etwas mehr als eine halbe Millionen Euro davon entfällt auf den Vermögenshaushalt – also den investiven Bereich, gut 2,15 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt mit Personal- und Unterhaltungskosten.

Damit liegt der Haushalt der Gemeinde um gut 1,6 Millionen Euro unter dem des vergangenen Jahres, in dem sich allerdings die Kosten für den Neubau des Feuerwehrhauses und die letzten Abrechnungen zum Baugebiet Steigäcker IV befanden. Dementsprechend hält sich die Gemeinde im laufenden Jahr mit überschwänglichen Investitionen zurück.

Den größten Posten im Vermögenshaushalt macht in diesem Jahr der Ausbau der Breitbandversorgung aus. Hier plant die Gemeinde rund 225 700 Euro zu investieren. Etwa 220 000 Euro davon entfallen auf den Bau der Backbonetrasse auf dem Gebiet der Gemeinde, die restlichen 5700 Euro entfallen auf die Feinplanungen zum Breitbandausbau. Bürgermeister Oliver Klumpp rechnet in diesem Bereich mit einem Zuschuss von etwa 150 000 Euro durch das Land Baden-Württemberg, sodass unter dem Strich 75 700 Euro auf die Verwaltung als Ausgaben zukommen sollen.

Weitere 71 500 Euro will die Gemeinde im laufenden Geschäftsjahr in die Straßenbeleuchtung investieren (siehe Extrabericht). Im vergangenen Jahr wurde hier bereits der Anfang gemacht und ein Großteil der Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgestellt, jetzt sollen die restlichen Laternen in der Gemeinde folgen. Des Weiteren sollen an der Alten Landstraße bis zu sechs neue Laternen gebaut werden, um den Bereich an der Kreuzung zur L 259 (Talstraße) am Ortseingang besser auszuleuchten.

Weitere 51 500 Euro wird die Gemeinde in die Ausrüstung der Feuerwehr investieren, wobei der Kauf eines neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) für 45 000 Euro den größten Posten ausmacht, 13 000 Euro sind für die Anschaffung als Zuschuss vom Land eingeplant. Weitere 1500 Euro sollen in Handfunkgeräte investiert werden, die zur Ausrüstung des MTWs gehören. Hinzu kommen noch 5000 Euro für ein Notstromaggregat, das im neuen Feuerwehrhaus installiert werden soll.

Des größten Posten im Griesinger Gesamthaushalt macht naturgemäß der Verwaltungshaushalt aus, der in diesem Jahr mit rund 2,15 Millionen Euro etwas höher ausfällt als noch im vergangenen Jahr. Den größten Anteil hier haben die allgemeinen Verwaltungskosten, die mit etwa 360 000 Euro ins Gewicht fallen. Unter die allgemeinen Verwaltungskosten fallen etwa Personalkosten und ähnliches. Weitere 47 000 Euro fallen im Verwaltungshaushalt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung an und werden in die Feuerwehr investiert. Aufgrund der vergleichsweise großen Jugendfeuerwehr muss für den Nachwuchs auch am meisten investiert werden, für neue Uniformen und Spinde sind rund 11 000 Euro eingeplant. Weitere 4500 Euro sind für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans vorgesehen.

Der endgültige Haushaltsplan für das Jahr 2018 soll in der letzten öffentlichen Lesung des Zahlenwerks während der Gemeinderatssitzung am 28. Februar verabschiedet werden.