Griesingen/Munderkingen II an der Spitze – SGÖ verliert

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben nicht an ihre guten Leistungen der vergangenen Wochen angeknüpft und in Rottweil verloren. Der favorisierte Spitzenreiter SpVgg Lindau gewann gegen die SG Altheim. In der Regionenliga verloren die Fußballerinnen der SG Dettingen auswärts gegen den TV Derendingen II. Die SG Öpfingen sammelte zu Hause keine Punkte gegen den TSV Ofterdingen, während die SGM Munderkingen/Griesingen sich nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel kämpfte und 4:2 gewann. In der Bezirksliga hatte der SV Granheim II in einem ausgeglichenen Spiel das Nachsehen gegen den FV Weithart. Die Kreisliga-Fußballerinnen der SGM Griesingen/Munderkingen II kletterten nach dem Sieg gegen die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II an die Tabellenspitze.

Landesliga: FV 08 Rottweil – SV Granheim 2:1 (0:0). - Tore: 1:0, 2:1 Johanna Bantle (58., 76.), 1:1 Chantal Fath (76.). - In einem sehr körperbetonten Spiel mussten sich die Fußballerinnen des SV Granheim dem FV Rottweil geschlagen geben. Laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger fand sein Team nur schwer ins Spiel. Chancen gab es während der gesamten Spielzeit auf beiden Seiten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit wiesen die Gastgeberinnen in den zweiten 45 Minuten die bessere Chancenverwertung auf. „Im Kollektiv war es von uns keine gute Leistung“, sagte Kemedinger. Aufgrund der schwachen Leistung seiner Mannschaft ging für den Granheimer Trainer die Niederlage gegen Rottweil in Ordnung.

SpVgg Lindau – SG Altheim 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Natascha Corominas (36.), 2:0 Adela Gibasova (60.), 3:0 Kimberly Roitner (61.), 4:0 Sabrina Koca (84.). - Spielerisch war der Tabellenführer Lindau laut SGA-Co-Trainer Dusan Livaja „von Beginn an einen Tick besser“. Sein Team hielt in der ersten Halbzeit trotz der kurzfristigen personellen Ausfälle spielerisch und läuferisch gut mit. Nach dem Doppelschlag in der 60. und 61. Minute zum 3:0 für Lindau fanden die Gäste jedoch nicht mehr ins Spiel. Klare Torchancen gab es auf beiden Seiten nur noch wenige. Laut Livaja war der Sieg von Lindau zwar verdient, fiel jedoch um ein bis zwei Tore zu hoch aus.

Regionenliga: TV Derendingen II – SG Dettingen 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 Carina Schröder (47.), 1:1 Natascha Hummel (59.), 2:1 Tatjana Bessner (75.). - Von der ersten Minute an gelang es der SG Dettingen, Druck auf die Gastgeberinnen auszuüben. Jedoch ohne Erfolg – zum Bedauern von SGD-Trainer Patrick Baier nutzte die Mannschaft die erarbeiteten Chancen nicht. Den 0:1-Rückstand in der zweiten Halbzeit holte das Team von Baier wieder auf. Nachdem sich jedoch eine Spielerin in der 60. Minute verletzt und Baier bereits seine Ersatzspielerinnen eingewechselt hatte, musste das Dettinger Team zu zehnt weiterspielen. „In Unterzahl war es dann schwer für uns“, so Baier. Er hatte sich mehr von dem Spiel erhofft, konnte mit dem Ergebnis jedoch leben.

SG Öpfingen – TSV Ofterdingen 1:5 (1:1). - Tore: 1:0 Laura Engel (33.), 1:1 Stefanie Lorenz (36.), 1:2 Nicole Fischer (47.), 1:3 Cathrin Steinhilber (59.), 1:4, 1:5 Manja Sommer (66., 89.). - Im Spiel der Tabellennachbarn setzten sich die Gäste aus Ofterdingen durch. In der ersten Halbzeit war das Spiel, wie von SGÖ-Trainer Cemal Güney im Vorfeld erwartet, ausgeglichen. In den zweiten 45 Minuten wendete sich jedoch das Blatt und Ofterdingen spielte die zielbringenderen Aktionen in der Offensive aus. Kleine spielerische Unfeinheiten der Öpfingerinnen zogen sich durch die gesamte Partie.

SGM Munderkingen/Griesingen – SV Uttenweiler 5:2 (2:2). - Tore: 0:1, 0:2 (21., 24.), 2:1 Lea Raiber (25.), 2:2, 4:2Annika Schrode (37., 50.), 3:2 Pauline Veser (47.), 4:2 Nina Glöckler (62.). - Nachdem die Mannschaft von SGM-Trainer Jürgen Batzer durch Abwehrfehler 0:2 in Rückstand geraten war, „sind wir ruckartig aufgewacht“, so Batzer. Nach seinen Worten hat die Mannschaft den entsprechenden Kampfgeist entwickelt, um das Spiel zu drehen. „Wir waren spielerisch und kämpferisch überlegen und haben das Spiel völlig verdient gewonnen“, sagt Batzer.

Bezirksliga: SV Granheim – FV Weithart 0:2 (0:0). - Tore: 0:1, 0:2 Christiane Geertz (65., 90.). - Obwohl die Favoritenrolle im Vorfeld klar an die Gäste aus Weithart vergeben worden war, zeigten die Granheimerinnen eine beachtliche Leistung. „Wir waren über weite Teile des Spiels auf Augenhöhe“, sagte SVG-Trainer Christian Jörg. Lediglich im Torabschluss mangelte es der Heimelf. Im Vergleich dazu wurde sein Team nach zwei unglücklichen Fehlern in der Defensive bestraft. Jörg war trotz der Niederlage zufrieden mit der spielerischen und kämpferischen Leistung seiner Mannschaft.

Kreisliga: SGM Griesingen/Munderkingen II – SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II 3:1 (0:0). - Tore: 1:0 Viktoria Bausenhart, 2:0 Tamara Wilhelm (59.), 2:1 Julia Bischofberger (73.), 3:1 Celina Martin (78.). - In den ersten 45 Minuten waren die Gäste von Bad Saulgau/Renhardsweiler die etwas bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war die SGM Griesingen/Munderkingen sowohl spielerisch als auch physisch aktiver. Der Sieg war laut SGM-Trainer Jürgen Batzer verdient. Mit dem Sieg kletterte die SGM Griesingen/Munderkingen II an die Tabellenspitze.