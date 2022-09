Eine griechische Landschildkröte wurde am Mittwoch, 14. September, in Ehingen an der Realschule am Wenzelstein eine griechische Landschildkröte aufgefunden, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Wer die Landschildkröte vermisst, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro unter 07391/503-330 melden.