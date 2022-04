Grashüpfer Kirchen treffen sich zur Abteilungsversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein noch ungewohnter, aber bekannter Anblick bot sich am Abend des 27. Aprils in Kirchen, als sich die rund 50 Mitglieder der Grashüpfer für die alljährliche Abteilungsversammlung im Sportheim einfanden. Die Freude war auf allen Seiten groß. So begrüßte zu Beginn die Abteilungsleiterin Birgit Ehe alle Anwesenden und umriss das spärliche Jahr 2021, welches aufgrund von Corona nicht viele Turn- und Sportstunden sowie Feste möglich machte. Trotz dieser Umstände blickte Birgit Ehe zufrieden auf die stetig wachsende Mitgliederzahl der Grashüpfer, welche momentan 126 zählt. Dies sei, so Birgit Ehe, auch der Verdienst der Gründungsmitglieder der Grashüpfer, welche das Fundament der Abteilung bilden. Ganz besonders wichtig war der Abteilungsleiterin auch, sich bei allen Mitgliedern und dem Ausschuss für die tatkräftige und treue Unterstützung zu bedanken.

Im Anschluss las die Schriftführerin Sonja Springer ihren Jahresbericht vor. Highlight darin war natürlich das 45-jährige Jubiläum der Grashüpfer. Dieses wurde mit einem ausladenden Frühstück und einer Überraschung in Form eines Auftritts des Theaterensembles „Dui do on de Sell“ in der Halle gefeiert. Kassiererin Carolin Bachhofer gab einen detaillierten Kassenbericht ab, deren Führung die Kassenprüferinnen Stefanie Springer und Andrea Hauler als einwandfrei bestätigten. Die Entlastungen nahm Markus Bordonaro, Vorsitzender der SF Kirchen, vor.

Daraufhin folgten die einzelnen Berichte der Übungsleiterinnen. Die Dienstag-Mädels, geleitet von Judith Betz, übten bereits mit bester Hoffnung auf den Ball der Vereine die ersten Tanzschritte ein. Die Tanzproben mussten, nach der Absage des Balls, jedoch leider wieder eingestellt werden. Gerda Wiker, welche die Mittwochsturnstunde leitet, freute sich über eine rege Teilnahme ihrer Turnerinnen im letzten Jahr. Am Montag und Mittwoch leitet Helga Aierstock jeweils eine Turnstunde, welche aufgrund von Corona des Öfteren nach draußen verlegt wurde. Natürlich wurden wieder die Turnerinnen mit den meisten Turnstunden für ihren Einsatz belohnt. Auf dem Treppchen stehen in diesem Jahr Bianca Blaicher (1.Platz), Burger Waltraud und Luise Schrode (2.Platz) sowie Margret Münst (3.Platz). Alle Grashüpfer waren sich an diesem Abend einig „Das Zusammensein hat einfach gefehlt“ und die Freude aufs gemeinsame Sporteln ist groß.