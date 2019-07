Granheims Damen I sind Meister

Die Damen I des SV Granheim haben die Meisterschaft in der Bezirksliga gewonnen. Die SVG-Damen gewannen ihr letztes Spiel der Saison gegen die SG Altheim mit 8:1 und sicherten sich damit Rang eins. „Koiner hat’s denkt, aber jetzt isch’s halt so“, kommentierte Mannschaftsführerin Christine Geiselhart schwäbisch zurückhaltend beim Sekt den Aufstieg der Damen I des SV Granheim in die Bezirksoberliga. Am entscheidenden letzten Spieltag mit der Begegnung gegen die Damen I der SG Altheim (8:1) befanden sich auch Trainerin Katja Stemmer und das Vorstandsmitglied Markus Platt unter den Zuschauern. Zusammen mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft folgte im Anschluss an das letzte Saisonspiel ein Autokorso durch Granheim. Denn der Aufstieg – da sind sich alle einig – ist vor allem eine Teamleistung beider Mannschaften. So erzielten die Damen II den dritten Tabellenrang in der Bezirksstaffel 2. Die Granheimer Herren beendeten die Saison in der Kreisstaffel 1 mit Platz vier in der oberen Tabellenhälfte. Nach einer rundum gelungenen Saison freuen sich die Tennis-Damen und Herren des SV Granheim darauf, zusammen an der Mixed-Aktiven-Runde von Mitte August bis Mitte September teilzunehmen. Hier steht vor allem der Spaß am teamübergreifenden gemeinsamen Spiel im Vordergrund. Foto: SV Granheim