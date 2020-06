Granheimer Fußballerinnen trainieren wieder

Nach dem Corona-bedingten Abbruch der Fußball-Saison 2019/20 können sich die Fußballerinnen der Region über weitergehende Lockerungen freuen. So heißt es „zurück auf den Platz“ von Seiten des Deutschen-Fußball-Bundes. Trotz der Vorfreude, wieder auf den Platz zu können, bietet nur eine Frauen-Mannschaften der Region, die des SV Granheim, das freiwillige Training zu Zeiten von Corona an. Die Sperrung der Sportplätze wurde am 11. Mai durch das Land Baden-Württemberg aufgehoben. Das Training kann daher unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden, insofern auch die örtlichen Behörden die Sportplätze freigegeben haben.

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist bislang untersagt. Seit dem 2. Juni ist das Trainieren in Zehner-Gruppen möglich. Die zehn Personen müssen mindestens 400 Quadratmeter zur Verfügung haben und dürfen nicht mit den anderen Gruppen in Kontakt treten. Die gemeinsam benutzten Sport- und Trainingsgeräte, wie zum Beispiel die Fußbälle, müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Da Umkleideräume geschlossen sind, müssen sich alle Spielerinnen zu Hause umziehen. Des Weiteren sind in einer Liste alle Teilnehmer der jeweiligen Trainingseinheit aufzuführen, um im Falle einer Infektion die Infektionskette nachvollziehen zu können. In jedem Verein ist zudem ein Verantwortlicher für die Einhaltung der Verhaltensregeln zu bestimmen und der örtlichen Behörde zu melden.

Beim SV Granheim haben in der Zwischenzeit sowohl die Jugendmannschaften als auch die Männer- und Frauen-Mannschaft den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Verantwortlich für die Einhaltung der Verhaltensregeln ist Fußball-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald. „Seit knapp vier Wochen bieten wir wieder in allen Altersgruppen freiwillige Trainingsmaßnahmen an“, sagt Oßwald. Das Training kommt laut Oßwald bei allen sehr gut an – vor allem bei den Frauen. Für ihn war es eine Erleichterung, endlich wieder trainieren zu dürfen. Er sieht in der Corona-Auszeit nicht nur für Fußballvereine, sondern auch allgemein für anderen Vereine das Problem, dass Mitglieder in der Pause anderen Aktivitäten nachgegangen sind und das Interesse an ihrem Hobby eventuell verloren haben. „Das könnte in einigen Vereinen zum Problem werden“, so Oßwald. Umso erleichterter ist Oßwald, dass das Fußballtraining in Granheim wieder starten konnte. Dennoch betont Oßwald, dass jeder Verein für sich selbst entscheiden muss, ob er freiwillige Trainingsmaßnahmen anbietet oder nicht. Dafür müssen laut Oßwald auch die Trainer Verantwortung übernehmen und bereit sein, das speziell abgestimmte Training zu machen.

SVG-Trainer Christian Jörg bietet seinen Spielerinnen einmal in der Woche ein abwechslungsreiches Fußballtraining an. Laut Jörg werden im momentanen Trainingsbetrieb keine leistungsabhängigen Ziele verfolgt.

„Der Spaß steht im Vordergrund“, so Jörg. Sich mit dem Ball beschäftigen, Spaß am Fußball zu haben und etwas für die allgemeine Fitness zu tun, sind für Jörg die aktuellen Ziele, die er mit seinen Trainingsübungen verfolgt. „Ich überlege bei jeder Trainingseinheit, was mir Spaß machen würde, was sportlich fordernd wäre und einzelne fußballerischen Fähigkeiten meiner Spielerinnen verbessern könnte“, so Jörg. Natürlich hat Jörg bei der Trainingsvorbereitung auch die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten. Auf den Vorgaben des Deutschen-Fußball-Bundes und des Württembergischen Fußballverbandes aufbauend, hat auch der SV Granheim ein Hygienekonzept entwickelt und im Rahmen einer Trainerunterweisung bekannt gegeben.

„Schade ist natürlich, dass man keine Fußballtrainingsspiele abhalten darf“, so Jörg. In der praktischen Umsetzung kann Jörg mit seinen Spielerinnen nur Trainingsübungen in Form von Konditions- und Koordinationstraining oder Technik- und Torschussübungen mit verschiedenen Stationen über das gesamte Spielfeld verteilt machen, die es ermöglichen, den Mindestabstand von eineinhalb Meter in den Kleingruppen einzuhalten.

„Es gibt jedoch genügen Möglichkeiten, solche Übungen zu machen“, so Jörg. Neben Fußballtennis, Sprints, Torschussübungen, Flankübungen, Parcoursläufen und Passübungen hat Jörg bisher mit seinen Fußballerinnen auch Kräftigungsübungen für die allgemeine Fitness durchgeführt.

Neben dem sportlichen Aspekt der Trainingseinheiten ist es für sowohl Oßwald als auch Jörg wichtig, dass sich die Granheimerinnen alle wieder sehen und zusammen trainieren können.

Gemäß den Angaben der Frauen-Fußballtrainer der SG Öpfingen, SG Dettingen und SGM Munderkingen/Griesingen warten diese mit den Trainingsmaßnahmen bis zur Freigabe durch die örtliche Behörde und die Vereinsführung oder wie beispielsweise die Fußballerinnen der SG Altheim bis zum Zeitpunkt des Startes der Vorbereitungsphase auf die nächste Saison.