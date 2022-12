Granheimer Frauenstammtisch veranstaltet kleine Feier im Freien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr kommt Nikolaus gerne zu Kindern in das Haus. In Granheim erschien er dieses Jahr schon am 3. Dezember Kindern und Eltern vor dem Backhaus. Hier veranstalteten die acht Mitglieder des Frauenstammtischs zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit eine kleine Nikolausfeier. Ihre Männer sorgten mit brennenden Holzscheiten in eisernen Öfen für ein bisschen Wärme. Auf dem Akkordeon begleitete Lilly Kirschbaum-Müller die gesungenen Lieder. Als Nikolaus und Knecht Ruprecht kamen Thomas Buck und Fabian Albrecht vom Jugendhaus um die Ecke und bescherten Kinder und Erwachsene mit Mandarinen, Erdnüssen und Schokolade.