Granheimer Feuerwehr besichtigt den Schockraum im Krankenhaus

Die Feuerwehr-Abteilung Granheim hat eine Betriebsbesichtigung der ganz besonderen Art gemacht. Durch Vermittlung ihres Feuerwehrkameraden Helmut Maier, der dort arbeitet, besichtigten sie den Schockraum im Kreiskrankenhaus Ehingen.

Diesen gibt es seit eineinhalb Jahren und er dient zur Notaufnahme schwerverletzter Patienten. Der leitende Oberarzt Dr. Jochen Weißenburger (Chirurgie) und Oberarzt Dr. Tobias Sonnberger (Anästhesie) empfingen die Feuerwehrmänner und erläuterten zunächst die Funktion des Schockraumes. Danach wurde die Ausstattung von Ultraschall, über Beatmungsgerät, Defibrillator, Röntgengerät bis zum Computertomographen vorgestellt und der Standard (ABCDE-Schema) für die Untersuchung und Versorgung der Verletzten erklärt. Als krönenden Abschluss führte das komplette Schockraumteam (zu den Oberärzten noch Dr. Maier, Chirurgie, Heike Rödel, Ambulanz, Gerhard Brenner, Anästhesie und Dr. Oliver Stahn, Anästhesie als Notarzt) eine Einsatzübung vor. Von der Einlieferung des Patienten durch den Notarzt, Übergabe im Schockraum, Untersuchung und Stabilisierung durch das Schockraumteam bis zur Übergabe in den OP. Die jeweiligen Maßnahmen wurden immer von den handelnden Ärzten erläutert. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Abteilungskommandant Wolfgang Bross beim Team für die exklusive Besichtigung und Vorführung. Im Anschluss an den Krankenhausbesuch ging es für die Feuerwehr weiter nach Berg zur Brauereibesichtigung und anschließendem gemütlichen Ausklang des Tages in der Brauereiwirtschaft.