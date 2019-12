Granheimer Bürger engagieren sich

Im Granheimer Jugendhaus hat sich am Mittwoch ein Workshop mit der Teilnahme der sechs Ehinger Albteilorte am Wettbewerb um den 16. Europäischen Dorferneuerungspreis befasst. Dieser zielt darauf ab, das Leben auf dem Dorf zukunftsfähig zu gestalten.

Der Preis wird seit 1990 alle zwei Jahre von der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung vergeben und prämiert beispielhafte Entwicklungs- und Erneuerungsprozesse in ländlichen Gemeinwesen. Dabei werden der jeweilige ökonomische und sozio-kulturelle Kontext sowie die länderspezifischen Standards und Besonderheiten berücksichtigt.

Für alle Bürger offen

Die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat von Granheim stehen der vom Dächinger Ortsvorsteher Alfons Köhler angeregten Teilnahme aufgeschlossen gegenüber und haben sich daran gemacht, in – allen Bürgern offenstehenden – Workshops Vorschläge für eine Stärkung des ländlichen Raums und die Hebung der Lebensqualität der Dorfbewohner zu erarbeiten. Zum ersten Termin fanden sich elf Teilnehmer vornehmlich jüngeren Alters ein und diskutierten einige Vorschläge.

Als erstes wurde die Möglichkeit erörtert, Mitbürgern ohne eigenes Fahrzeug das Mitfahren in die Stadt oder zu anderen Orten anzubieten. Dabei sollen durch die Anwendung mobiler Apps planbare Mitfahrgelegenheiten geschaffen werden. Wer zu einer bestimmten Zeit zu fahren beabsichtigt, gibt Tag, Zeit und Fahrziel bekannt. Wer mitfahren möchte, lässt dies den Anbieter rechtzeitig wissen. Dabei können Hin- und Rückfahrten vereinbart werden. Genutzt werden könnte das Angebot auch von Autobesitzern, deren Wagen wegen Wartungs- oder Reparaturarbeiten zeitweise nicht zur Verfügung steht. Ortschaftsrat Peter Missel fände es gut, wenn so Leute ins Gespräch kämen, die sonst nicht miteinander in Kontakt stehen. Annika Rapp und Paulina Schöttle erklärten sich bereit, sich über die Möglichkeiten von App-Systemen zu informieren und beim nächsten Workshop darüber zu berichten.

Granheim fehlt auf Wegweiser

Mit einem monatlichen Treffen von Jung und Alt brachte Peter Missel ein weiteres Thema zur Sprache. Dabei könnten alte Zeitzeugen beispielsweise von früher erzählen, ergänzte Ortsvorsteher Franz Denzel den Vorschlag. Missel regte an, in jedem der Albteilorte einen Infopoint mit Auskünften zu örtlichen Dienstleistungen zu installieren.

Als lückenhaft bezeichnete Marcel Rapp die vorhandenen Radwegebeschilderungen. Auf keinem der Wegweiser sei Granheim zu finden. Er beabsichtigt, sich um entsprechende Verbesserungen zu kümmern. Den nächsten Workshop kündigte Ortsvorsteher Denzel für die zweite Januarhälfte an.