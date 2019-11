Granheim will Revanche für Auftaktniederlage

Die Fußballerinnen der Landes- und Regionenliga treffen am Wochenende im ersten Rückrundenspieltag am Sonntag, 1. Dezember, auf bekannte Gegner. In der Landesliga wollen die Granheimerinnen die 0:1-Niederlage im Vorrundenspiel gegen den SV Reinstetten wiedergutmachen. Die SG Altheim will zu Hause einen Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Bad Saulgau einfahren. In der Regionenliga wollen die Fußballerinnen der SG Öpfingen gegen das Tabellenschlusslicht SV Uttenweiler einen frühen Führungstreffer erzielen. Die SG Dettingen muss sich erneut im Kampf gegen den Abstieg beweisen. Die SGM Munderkingen/Griesingen will mit demselben Kader wie in der vergangenen Woche zu drei Punkten in Sondelfingen kommen.

Landesliga: SV Granheim – SV Reinstetten (Sonntag, 11 Uhr). - In der gesamten Vorrunde haben die Fußballerinnen des SV Granheim lediglich zwei Spiele verloren. Eines davon gegen den SV Reinstetten (0:1). Die Niederlage gilt es laut Granheims Co-Trainer Christian Jörg wieder gutzumachen. Der SVG will sein letztes Heimspiel vor der Winterpause „auf jeden Fall gewinnen“, so Jörg. Dafür muss seine Mannschaft an die guten Leistungen und Erfolge der letzten Wochen anknüpfen sowie über 90 Minuten eine konstant gute Leistung zeigen. Der Granheimer Kader setzt sich aus denselben Spielerinnen wie in der vorigen Woche zusammen.

SG Altheim – FV Bad Saulgau (Sonntag, 11 Uhr). - Der SG Altheim steht ein Spiel auf Augenhöhe bevor. Sowohl aus Sicht der Tabelle als auch mit Blick auf das Vorrundenergebnis lassen sich zwischen den beiden Mannschaften nur kleine Unterschiede ausmachen. Die erste Begegnung zwischen den beiden Teams endete mit einem torlosen Remis. In der Tabelle liegen beide Mannschaften mit jeweils 13 Punkten gleichauf. Das Team von SGA-Trainer Gerhard Kottmann hat jedoch bisher ein Spiel weniger bestritten als die Gäste aus Bad Saulgau. Klares Ziel der Altheimerinnen ist es, am Sonntag auf heimischem Rasen einen Sieg einzufahren.

Regionenliga: SV Uttenweiler – SG Öpfingen (Sonntag, 11 Uhr). - Nach dem spielfreien Wochenende bestreitet die Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney das erste Rückrundenspiel. Ziel der Öpfinger ist es, „schnell in Führung zu gehen und das Spiel dadurch zu beruhigen“, so Güney. Ebenfalls sollen Gegentore vermieden werden. Güney schätzt das Schlusslicht aus Uttenweiler besser ein, als sich der SVU in der Tabelle positioniert hat. Er geht laut eigener Aussage von einem Spiel auf Augenhöhe aus, zumal das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Uttenweiler ausgetragen wird. Dem Öpfinger Kader fehlt am Wochenende Verena Bitterle.

SG Dettingen – TSV Lustnau II (Sonntag, 11 Uhr). - Erneut steht der SG Dettingen ein wegweisendes Spiel bevor. Gegen den punktgleichen Tabellennachbar TSV Lustnau II muss die Mannschaft von SGD-Trainer Patrick Baier siegreich sein, um nicht auf den Relegationsplatz abzurutschen. Dies wird jedoch mit Blick auf das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams nicht einfach werden, damals hatte die SG Dettingen mit 1:3 das Nachsehen. Zuversichtlich macht Baier jedoch das Torverhältnis seiner Mannschaft, die doppelt so viele Treffer erzielt hat als die Gäste.

TSV Sondelfingen II – SGM Munderkingen/Griesingen (Sonntag, 16 Uhr). - SGM-Trainer Jürgen Batzer ist mit seiner Mannschaft zu Gast beim Tabellenvierten TSV Sondelfingen II. „Ich hoffe wir können an die kämpferische Leistung der letzten Woche anknüpfen“, sagt Batzer. Seine Mannschaft wird am Sonntag mit derselben Kaderbesetzung auf den Platz treten wie in der vergangenen Woche. „Vielleicht platzt unser Knoten endlich und wir können unsere Chancen besser verwerten“, sagt Batzer. Mit dem angestrebten Sieg will sich die SGM für die 3:6-Niederlage des Vorspiels revanchieren.