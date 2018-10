Granheim verliert in Sondelfingen

Aufgrund nächtlichen Schneefalls wurden die meisten Spiele der Fußball-Frauenligen der Region abgesagt. In der Landesliga verliert der SV Granheim gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Sondelfingen. In der Bezirksliga gewinnt die SG Dettingen das Derby gegen den SV Granheim II.

Landesliga: TSV Sondelfingen – SV Granheim 4:2 (2:1). – Tore: 1:0, 2:0, 3:1, 4:1 k.A. (25., 34., 49., 63.), 2:1 Lisa Pfänder (40.), 4:2 Jaqueline Knorr (69.). – Die Granheimerinnen fanden gut in das Spiel. Allerdings gelang es Granheim laut SVG-Spielerin Lisa Pfänder nicht, den gleichen Druck in der Offensive auszuüben wie es die Gastgeber aus Sondelfingen taten. „Sondelfingen war in der Offensive die effektivere Mannschaft und hatte mehr Glück vor dem Tor als wir“, sagt Pfänder. Auf dem stumpfen Kunstrasenplatz konnte Granheim zwar spielerisch überzeugen und war über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft, jedoch fehlte es erneut an der Torausbeute der Älblerinnen.

Bezirksliga: SV Granheim II – SG Dettingen 2:5 (0:5). – Tore: 0:1, 0:4, 0:5 Annika Barth (14., 23., 37.), 0:2, 0:3 Julia Schmuker (20., 22.), 1:5 Lea König (59.), 2:5 Stefanie Kloker (66.). – Die erste Viertelstunde waren beide Teams auf Augenhöhe. Nach dem Dreifachschlag in der 20. bis 23. Minute war Granheim laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald jedoch „komplett von der Rolle“ und die Gäste aus Dettingen dominierten bis zur Halbzeitpause. Erst in der zweiten Hälfte fand Granheim zurück ins Spiel. Mehr als zwei Anschlusstreffer waren jedoch in der zweiten Halbzeit für das Team um Oßwald nicht zu holen. Er ist mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Laut SGD-Trainer Patrick Baier und SVG-Trainer Reinhold Oßwald war der Sieg der Dettinger aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Mit dem Sieg der Dettinger kann sich die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz halten.

SG Öpfingen – ist spielfrei.