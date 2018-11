Granheim verliert Derby gegen Altheim

In der Fußball-Landesliga der Frauen stehen die Derbysieger fest: Der SV Sulmetingen hat die Oberhand gegen den VfL Munderkingen behalten, während der SV Granheim mit 0:1 (0:0) gegen die SG Altheim unterlag. In der Regionenliga ging die SG Griesingen gegen den favorisierten SV Oberndorf leer aus. In der Bezirksliga übernahm die SG Dettingen die Tabellenführung.

Landesliga: SV Granheim – SG Altheim 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Tülay Tarakcilar (15.). - In einer unterhaltsamen Partie hatten zwar die Gastgeber mehr Spielanteile, den entscheidenden Treffer aber konnten die Gäste aus Altheim bereits in der Anfangsviertelstunde verbuchen. „Nach dem Freistoß haben wir einfach nicht sauber verteidigt“, sagte Granheims Abteilungsleiter Reinhold Oßwald über die Entstehtung des Gegentreffers. Die Zweikampfstärke des eigenen Teams habe ihm gefallen, doch zwingende Torchancen ergaben sich kaum. Mit der „besten Saisonsleistung“ sei ein Unentschieden aus seiner Sicht verdient gewesen. Anders sieht das Gäste-Coach Gerhard Kottmann: „Spielanteile allein entscheiden keine Spiele.“ Er freue sich, dass seine Mannschaft den Kampf angenommen und sich mit dem Tor selbst belohnt habe. Beide Seiten berichteten von einem sehr starken Spiel, das von körperliche Härte bestimmt, zu keinem Zeitpunkt aber unfair gewesen sei.

SV Sulmetingen – VfL Munderkingen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0, 4:0 Katharina Metzger (13., 83.), 2:0 Sandra Egle (19.), 3:0 Lisa Kaiser (50.). - Der VfL Munderkingen startete gut in das Derby gegen den SV Sulmetingen. „Wir haben druckvoll nach vorne gespielt“, sagte VfL-Trainer Manuel Saile. Bis zum 3:0 war das Munderkinger Team laut Aussage von Saile das bessere Team. „Wir haben gut kombiniert und hatten sehr viele Torchancen, haben allerdings keinen Treffer erzielt“, so der Munderkinger Trainer. Für ihn wäre im Spiel mehr zu holen gewesen, allerdings habe man es seine Mannschaft versäumt, einen Treffer zu erzielen. Der SVS dagegen nutzte seine Chance und kam am Ende zu einem deutlichen Sieg.

Regionenliga: SV Oberndorf – SG Griesingen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Katharine Adis (30.), 2:0 Lisa Sachse (71.), 3:0 Cäcilia Hoyer (86.), 4:0 Yasmin Pfeifer (89.). - Bis zur 70. Minute hielt die SG Griesingen mit dem Favoriten aus Oberndorf mit. „Wir haben kämpferisch gut dagegengehalten“, sagte SGG-Spielerin Anna Lindinger. So war der Tabellendritte aus Oberndorf zwar spielerisch leicht überlegen, Griesingen hatte jedoch auch „die eine oder andere Chance zum Ausgleich“, so Lindinger. Nach dem Treffer zum 2:0 für Oberndorf brach Griesingen jedoch ein und hielt dem Druck der Heimmannschaft in der Folge nicht mehr stand.

Bezirksliga: SV Bingen/Hitzkofen – SG Öpfingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Rebecca Kneißle (8.), 0:2 Melanie Ströbele (75.), 0:3 Johanna Dolpp (88.). - Die Gastgeberinnen aus Bingen/Hitzkofen starteten sehr defensiv ins Spiel gegen die SG Öpfingen. Nach ihrem schnellen Führungstreffer fiel es der Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney schwer, ein Mittel gegen die defensiv agierende Heimmannschaft zu finden. Erst in der Schlussphase des Spiels baute Öpfingen durch weitere Treffer die Führung aus. Der Sieg war aus Sicht von Trainer Güney verdient. Er war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

SV Sigmaringen – SG Dettingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Annika Barth (29.), 0:2 Carina Lehner (38.), 0:3 Fiona Miehle (71.), 0:4 Angela Grgic (82.). - SGD-Trainer Patrick Baier hat sein Ziel erreicht. Nach dem spielfreien Wochenende des SV Unlingen und den eingefahrenen drei Punkten in Sigmaringen übernahm seine Mannschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SV Unlingen die Tabellenführung. Sein Team habe eine gute Leistung gezeigt und sich den Sieg verdient, so Baier.

SC Blönried II – SV Granheim II 3:2 (1:1). - Tore: 1:0, 2:2, 3:2 (10., 70., 80.) 1:1 Julia Schmid (25.), 1:2 Lea König (58.). - Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe zwischen den beiden Reserve-Mannschaften des SC Blönried und ders SV Granheim. In der ersten Halbzeit hatten die Granheimerinnen die besseren Torchancen, doch nahm Blönried in der zweiten Halbzeit durch zwei Standardtore den Gästen die Führung ab. Ein Punktgewinn wäre laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald drin gewesen, allerdings war sein Kader aufgrund krankheitsbedingter Ausfällen sowohl von der ersten als auch von der zweiten Mannschaft geschwächt.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SGM Bad Saulgau/Rennhardsweiler II 2:2 (2:0). - Wie im ersten Aufeinandertreffenl (1:1) trennten sich die SGM Bergemer SV/Altheim II und die SGM Bad Saulgau/Rennhardsweiler II mit einem Remis. Nachdem es Heimelf in der ersten Halbzeit gelungen war, in Führung zu gehen, gelang es dem Team von SGM-Trainer Stefan Schmidt in der zweiten Halbzeit nicht, diese Führung zu verteidigen.

SGM Munderkingen II/Unterstadion – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:1 (0:1). - Gegen den Tabellenführer zeigte sich die SGM Munderkingen II/Unterstadion stark. Die Gäste, die in der 34. Minute in Führung gegangen waren, waren laut VfL-Trainer Andreas Schellinger läuferisch und spielerisch besser, allerdings habe sein Team gut mitgehalten. Mit der Niederlage könne er leben, sagte Schellinger, „da wir eine gute Leistung gegen einen starken Tabellenführer gezeigt haben“.