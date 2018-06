Granheim verabschiedet sich aus Verbandsliga

Die Granheimer haben sich am Sonntag sicher mehr versprochen. Doch Gast VfL Herrenberg präsentierte sich als spielstarke Mannschaft und hat am Ende auch verdient gewonnen.

Der SV Granheim ließ vor allem in der zweiten Halbzeit einige sehr gute Torchancen liegen. Die Gäste spielten insgesamt zielstrebiger und waren auch zweikampfstärker. Die Älbler müssen nach dieser Niederlage nach einem Jahr in die Landesliga zurück.

Relegation Landesliga/Verbandsliga: SV Granheim - VfL Herrenberg 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Marjanovic Marina (9.), 0:2 Leonie Kopp (77.). - Der VfL Herrenberg begann gleich recht forsch und konnte schon nach neun Minuten in Führung gehen. Doch die Granheimer gaben nicht klein bei, aber sie hatten an diesem Tag das Glück nicht gepachtet. So ging ein scharf getretener Freistoß von Franzi Uhl in der 35. Minute an den Torpfosten und prallte ins Spielfeld zurück. Die Damen des SV Granheim spielten zu umständlich und kamen meist einen Schritt zu langsam. Dadurch hatte Herrenberg bedeutend mehr Ballbesitz als die Gastgeber.

Die Granheimer Damen kamen mit mehr Elan aus der Halbzeitpause und hatten die erste gute Torchance. Danach traf der VfL Herrenberg nur die Querlatte. In der 60. Minute hatten die Gastgeber Glück, als Torhütern Silvi Bäuerle gerade noch auf der Torlinie retten konnte. Beide Mannschaften scheiterten in der Folge an der Querlatte. Jenny Eiberle wurde zur tragischen Figur, als sie zweimal freistehend vor dem Herrenberger Tor vergab. In der 77. Minute machte Leonie Kopp den Sack zu und erhöhte auf 0:2.

Während der SV Granheim im zweiten Durchgang zeitweise sehr stark aufspielte, verließen sich die Gäste auf Konter und hatten mit ihren schnellen Stürmerinnen entsprechende Vorteile. Noch in der Schlussminute verhinderte Gäste-Torhüterin Dias da Silva einen möglichen Anschlusstreffer. Über das ganze Spiel gesehen hat jedoch der bisherige Landesligist VfL Herrenberg verdient gewonnen.

Aufgebot des SV Granheim: Silvi Bäuerle, Jana Füller, Nancy Oßwald, Vanessa Rapp, Konstanze Köhnle, Jenny Eiberle, Tati Kopp, Lisa Pfänder, Franzi Uhl, Dani Windauer, Nicole Haydt. Auswechselspielerinnen: Jule Schmid, Tami De Benesdictis, Jenny Rovisan, Jacki Knorr.