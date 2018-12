Granheim und Altheim sind die Favoriten

Nach den C-Juniorinnen vor wenigen wird im Fußballbezirk Donau nun der zweite Hallentitel der Saison 2018/19 vergeben. Am Samstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr, kämpfen in Herbertingen zehn Frauen-Teams um die Hallenmeisterschaft.

Der Austragungsort der Frauen-Bezirksmeisterschaft ist der gleiche wie im vergangenen Jahr, bei der Besetzung des Teilnehmerfeldes hingegen gab es Veränderungen. Im Dezember 2017 waren noch zwölf Mannschaften angetreten, diesmal sind es zwei weniger und damit noch zehn Teams. Nicht dabei sind im Vergleich zur Vorsaison der damals drittplatzierte VfL Munderingen und die viertplatzierte SG Griesingen.

Der Hallenbezirksmeister des Vorjahres mischt dagegen erneut mit: Der SV Granheim zählt auch wegen weiterer Erfolge in der Halle in den vergangenen Jahren einmal mehr zu den Favoriten auf den Turniersieg. Die Granheimerinnen sind neben der SG Altheim auch das höchstklassige Team bei der diesjährigen Bezirksmeisterschaft 2018 – beide Mannschaften, Granheim und Altheim, standen sich vor einem Jahr im Finale in Herbertingen gegenüber; damals setzte sich der SVG durch. Nach ihrer guten Hinrunde in der Landesliga, und das als Aufsteiger, rechnen sich die Altheimerinnen sicher etwas aus. Aber das gilt auch für den SV Granheim, der seinen Titel verteidigen will.

Gespielt wird in Herbertingen zunächst in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. In Gruppe A trifft Altheim unter anderem auf den Regionenliga-Vierten SC Blönried sowie den Bezirksligisten Granheim II und die Kreisligisten SV Langenenslingen und SGM Alb-Lauchert. Granheim I bekommt es in Gruppe B mit dem Regionenliga-Schlusslicht SGM Fulgenstadt/Herbertingen, den Bezirksliga-Topteams SG Dettingen und SV Unlingen sowie dem Kreisligisten SGM Ennahofen/Altheim II zu tun. Die Spielgemeinschaft aus Ennahofen und Altheim, erst im Sommer gegründet, feiert Premiere bei der Hallenbezirksmeisterschaft.

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten erreichen das Halbfinale und machen den Turniersieger unter sich aus. Die beiden Finalisten der Bezirksmeisterschaft sind für den Wettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert.