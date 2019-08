Granheim und Altheim dominieren

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim und der SG Altheim haben in ihren Testspielen am vergangenen Wochenende dominiert. Der Regionenligist SG Dettingen verlor in Mietingen und Granheim, während die klassengleiche Mannschaft aus Öpfingen zu Hause siegreich war.

SV Mietingen – SG Dettingen 2:0 (1:0). - Von Freitag an war der Regionenligist SG Dettingen auf dem Sportgelände in Dettingen im Trainingslager. Neben verschiedenen Trainingseinheiten auf dem Platz waren auch zwei Testspiele vorgesehen. Gegen den ligagleichen SV Mietingen verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Baier am Samstag mit 0:2, einen Tag später stellte sich die SG Dettingen dem SV Granheim und musste mit schweren Füßen ebenfalls eine Pleite hinnehmen..

SV Granheim – SG Dettingen 8:0 (7:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 6:0 Chantal Fath (4., 12., 20., 33.), 4:0 Franziska Uhl (25.), 5:0 Nicole Haydt (28.), 7:0, 8:0 Lisa Pfänder (44., 55.). - Der Landesligist SV Granheim empfing am Sonntag den Regionenligisten SG Dettingen. Vier Tage waren die Spielerinnen des SVG im Trainingslager auf heimischem Rasen in Granheim. Zum Abschluss bestritt das Team von Trainer Steffen Kemedinger das insgesamt zweite Testspiel. Nachdem in der ersten Halbzeit die Spielerinnen der ersten Mannschaft auf dem Platz gestanden hatten, wechselte Kemedinger zu Halbzeit auch die anderen Teilnehmerinnen des Trainingslagers ein. Am Samstag, 17. August, 17 Uhr, bestreitet der SV Granheim sein drittes Testspiel auswärts gegen den Verbandsligisten FV Bellenberg. Die SG Dettingen empfängt am Sonntag, 18. August, 11 Uhr, den SV Alberweiler II.

BSV Nordstern Radolfzell – SG Altheim 1:8 (0:6). - Tore: 0:1, 0:4, 0:7 Teresa Neumann (3., 40., 71.), 0:2 Paulina Schmid (7., ET.), 0:3, 0:6, 0:8 Tanja Kottmann (30., 44., 77.), 0:5 Lena Scherb (43.), 1:8 Anna Dietrich (85.). - Gegen den Landesligisten aus Südbaden setzte sich die SG Altheim deutlich durch. Acht Treffer gab es im dritten Testspiel der Vorbereitung für die SG zu feiern. Am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Gerhard Kottmann auswärts auf den Regionenligisten TSV Warthausen.

SG Öpfingen – SV Laupertshausen 9:1 (5:1). - Im zweiten Testspiel ihrer Vorbereitung fuhr die SG Öpfingen einen deutlichen Sieg ein. Der Bezirksligist SV Laupertshausen aus dem Bezirk Riß war der ligahöheren Mannschaft von Trainer Cemal Güney in allen Belangen unterlegen. Am Sonntag, 18 August, 15 Uhr, trifft die SG Öpfingen in ihrem dritten Spiel in der Vorbereitung auf den Bezirksligisten FC Engstingen.