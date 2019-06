Granheim und Öpfingen noch in Zugzwang

Die Fußballerinnen der Landes-, Regionen- und Bezirksliga bestreiten am Samstag, 8. Juni, ihr letztes Punktspiel. Die meisten Entscheidungen zur künftigen Klassenzugehörigkeit der Mannschaften sind gefallen, doch für den SV Granheim I und die SG Öpfingen wird der letzte Spieltag wegweisend sein. In der Landesliga trifft Granheim im Derby auf den VfL Munderkingen. In der Bezirksliga wird der SG Dettingen vor Spielbeginn der Meisterschaftswimpel überreicht. Die SG Öpfingen will den Relegationsplatz zur Regionenliga mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Sigmaringen behaupten.

Landesliga: SV Uttenweiler – SG Altheim (Samstag, 15 Uhr). - Der Tabellendritte Altheim ist beim Tabellenelften zu Gast. Ob das Spiel so eindeutig enden wird, wie die Tabelle vermuten lässt, ist jedoch fraglich. Grund dafür ist die defensive Spielweise des SVU. Im Vorrundenspiel kam die Mannschaft von SGA-Trainer Gerhard Kottmann nicht über ein 0:0 hinaus. Ziel von Kottmann ist es, die jetzige Tabellenposition zu halten. Dafür würde seiner Mannschaft ein Punktgewinn in Uttenweiler genügen. Tülay Tarakcilar und Ronja Braun fehlen dem Altheimer Kader.

VfL Munderkingen – SV Granheim (Samstag, 18 Uhr). - Im Derby der Landesliga trifft Munderkingen auf Granheim. VfL-Trainer Manuel Saile erwartet von seiner Mannschaft „eine komplett andere Leistung als in der vergangenen Woche“ beim 1:10 in Sondelfingen. „Wir wollen das letzte Saisonspiel genießen und gegen den Derbygegner Granheim nochmal alles geben, um ein besseres Spiel als letzte Woche zu zeigen“, so Saile. Das klare Ziel von SVG-Trainer Steffen Kemedinger und seiner Mannschaft ist es, den Vorrundensieg (1:0) zu wiederholen. „Alles andere hilft uns nicht, wir müssen gewinnen“, so Kemedinger. Je nach Ausgang der Partien FV Rottweil gegen SC Unterzeil-Reichenhofen und SV Eglofs gegen TSV Sondelfingen können die Granheimerinnen mit einem Sieg bis zu zwei Tabellenplätze gutmachen und sich ohne Relegation in der Liga halten. SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald betont, dass man den VfL nicht unterschätze, da „ein Derby seinen eigenen Gesetze schreibt“.

Regionenliga: FC Römerstein – SG Griesingen (Samstag, 17 Uhr). - Am letzten Spieltag trifft Griesingen auswärts auf den Tabellennachbarn Römerstein. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Die SG Griesingen kann den Abstiegsplatz nicht mehr verlassen, der FC Römerstein würde auch bei einem Sieg aufgrund des Torverhältnisses auf dem Relegationsplatz bleiben. „Wir nehmen uns vor, uns gut zu präsentieren und an die Leistung von letzter Woche anzuknüpfen“, so SGG-Trainer Hermann Brunner. Mit einem vollzähligen Kader will Brunner sich möglichst mit einem Punktgewinn verabschieden.

Bezirksliga: SG Dettingen – SV Uttenweiler II (Samstag, 17 Uhr). - Nachdem die SG Dettingen bereits in der vergangenen Woche die Meisterschaft bejubelte, will das Team von SGD-Trainer Patrick Baier befreit aufspielen. „Wir wollen uns vor heimischem Publikum gut präsentieren“, sagt Baier. Für ihn ist es wichtig, dass sein Team das letzte Spiel in der Bezirksliga genießt. Vor Spielbeginn überreicht Staffelleiterin Julia Traub der SG den Meisterwimpel. Bei der Heimelf sollen alle Spielerinnen die Chance haben, zum Einsatz zu kommen. Fiona Miehle fehlt im Kader, der Einsatz von Patricia Geißelhart ist fraglich. Nach dem Spiel geht es laut Baier „zum gemütlichen Teil über“.

SV Granheim II – SV Unlingen (Samstag, 17 Uhr). - „Wir können befreit aufspielen“, sagt SVG-Trainer Reinhold Oßwald. Seine Mannschaft sicherte sich bereits in der Vorwoche den Verbleib in der Liga. Da es für den SVG laut Oßwald „um nichts mehr geht“, will er ein paar Spielerinnen auf anderen Positionen einsetzen. Im Vergleich dazu müssen die Gäste aus Unlingen alles geben. Sie sind zwei Punkte vom Relegationsplatz zur Regionenliga entfernt. Bei einem Patzer von Öpfingen würde der SVU mit einem Sieg den Relegationsplatz erreichen. Granheims Ziel ist laut Oßwald, „am letzten Spieltag Spaß am Fußballspielen zu haben und wenn möglich einen Punktgewinn zu erreichen“.

SG Öpfingen – SV Sigmaringen (Samstag, 17 Uhr). - Gegen das Tabellenschlusslicht Sigmaringen muss die Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney einen Sieg einfahren, um den Relegationsplatz zu verteidigen. „Es geht um alles, wir brauchen einen Sieg“, sagt Güney. Er erwartet ein umkämpftes Spiel, da es bei Sigmaringen um den Ligaverbleib geht. Sein Ziel ist ein möglichst frühes Führungstor, danach soll das Team seine Spielstärke ausspielen. „Wir wollen uns den zweiten Platz nicht mehr nehmen lassen“, so Güney. Der SGÖ-Kader ist am Samstag komplett.