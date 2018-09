Granheim trifft auf Verbandsligisten

Sowohl im Fußball-Verbandspokal als auch im Bezirkspokal der Frauen startet am Wochenende die nächste Runde. Landesligist SV Granheim trifft in der zweiten Runde des Verbandspokals auf den Verbandsligisten Musbach. Die SG Dettingen muss sich im Bezirkspokal-Viertelfinale gegen Bad Saulgau/Renhardsweiler II beweisen. Das Spiel der SG Griesingen wurde abgesetzt.

Verbandspokal: SV Granheim – SV Musbach (Sonntag, 11 Uhr). - Der Landesligist aus Granheim empfängt am Sonntag das ligahöhere Team aus Musbach. Während der SV Musbach mit drei Punkten aus drei Spielen im Tabellenmittelfeld der Verbandsliga steht, muss sich der SV Granheim bislang mit einem Punkt aus drei Spielen und dem momentanen Relegationsplatz der Landesliga zufrieden geben. Nichtsdestotrotz will Granheim laut Fußball-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald „energisch in das Spiel gehen und von Beginn an Druck ausüben“. Verletzte Spielerinnen werden für die Punktspiele der kommenden Wochen geschont, wodurch auch Spielerinnen der zweiten Mannschaft die Chance erhalten, sich gegen den SV Musbach zu beweisen. Ein Sieg im Verbandspokal hätte nach Worten von Oßwald „einen positiven Effekt auf die kommenden Ligaspiele“. Um dies zu erreichen, muss das Granheimer Team dem Favoriten aus Musbach von Beginn an Paroli bieten.

Bezirkspokal: SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II – SG Dettingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Im Viertelfinale des Bezirkspokals trifft der Bezirksligist SG Dettingen auf den Kreisliga-Tabellenführer Bad Saulgau/Renhardsweiler II. Die Spielgemeinschaft ist für SGD-Trainer Patrick Baier noch ein unbekannter Gegner. Er sieht das Pokalspiel als Vorbereitung für das Ligaspiel in einer Woche gegen den SV Unlingen an. „So können wir im Rhythmus bleiben und verschiedene Positionen nochmals testen“, sagt Baier. Trotz Testspielcharakter des Spiels will er das Ziel, eine Runde weiterzukommen, nicht aus den Augen verlieren.

FV Weithart – SG Griesingen. - Nachdem Unlingen aufgrund eines Wechselfehlers im Achtelfinalspiel gegen Weithart der Sieg nachträglich aberkannt wurde, rückte der FV Weithart kurzfristig ins Viertelfinale vor. Aufgrund Personalmangels bei der Weitharter Mannschaft am Wochenende wird das Spiel auf einen anderen, noch offenen Zeitpunkt verlegt.