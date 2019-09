Granheim startet mit Niederlage – Öpfingen holt Sieg

In der Fußball-Landesliga und der Regionenliga der Frauen hat der Punktspielbetrieb begonnen. In der Landesliga mussten die Spielerinnen des SV Granheim zum Auftakt eine Niederlage einstecken.

Landesliga: SV Reinstetten – SV Granheim 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Julia Hartmann (47.). - Die Fußballerinnen des SV Granheim zeigten zum Auftakt gegen Aufsteiger Reinstetten eine schwache Leistung. „Wir konnten nicht an die guten Leistungen der Vorbereitungsphase anknüpfen“, sagte SVG-Trainer Steffen Kemedinger. Von Beginn an war das Spiel auf keinem guten spielerischen Niveau. Die Älberlinnen taten sich mit der sehr körperbetonten Spielweise der Gastgeberinnen schwer. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden“, so Kemedinger. Nach Worten des SVG-Trainers war Reinstetten körperlich präsenter und überzeugte mit mehr Willen als sein eigenes Team. In der zweiten Halbzeit zeigte Granheim spielerisch bessere Aktionen, geriet jedoch nach einer strittigen Eckballsituation in Rückstand. Im Verlauf des Spiels kamen weitere strittige Situationen zustande, die dem Spiel nicht zu mehr Qualität verhalfen.

Regionenliga: SG Öpfingen – SV Uttenweiler 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Laura Engel (22.). - Bereits am Freitagnachmittag hatten die Spielerinnen der SG Öpfingen den Landesliga-Absteiger SV Uttenweiler empfangen. Für SGÖ-Trainer Cemal Güney war es wichtig, dass seine Mannschaft in der Defensive kompakt steht und laut eigener Aussage „die Null halten kann“. Dieses Ziel hat Güney mit seiner Mannschaft erreicht. Mit einem guten Stellungsspiel und körperlicher Präsenz gelang dem Öpfinger Team der Auftaktsieg in der neuen Liga. Der Treffer von Laura Engel in der 22. Minute war für den Spielausgang letztlich entscheidend, denn weitere Chancen wurden auf beiden Seiten nicht verwertet. Güney war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Spiel der Saison.

TSV Lustnau II – SG Dettingen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:1, 3:1 (10., 44., 46.), 1:1 Angela Grgic (25.). - Zum Auftakt in der neue Liga musste das Team von SGD-Trainer Patrick Baier eine Niederlage einstecken. Die Gastgerberinnen von Lustnau II hatten laut Baier besser in das Spiel gefunden. „Lustnau war in den ersten 20 Minuten die dominierende Mannschaft“, so Baier. Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer der Gäste durch Angela Grgic sicherte sich die SG Dettingen mehr Spielanteile und versuchte laut Baier, „sich mehr Chancen zu erarbeiten“. Nach den Gegentreffern kurz vor und nach der Halbzeitpause baute das Dettinger Team jedoch wieder ab. Laut Baier hätte die eine oder andere Spielerin, die ausgefallen war, seiner Mannschaft „noch gut getan“. Nach Aussage von Baier wäre im Spiel in Lustnau mehr für seine Mannschaft dringewesen.

SGM Munderkingen/Griesingen – TSV Sondelfingen II 3:6 (1:3). – Tore: 1:0 Pauline Veser (6.), 1:1 Alina Hartmann (13.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 3:6 Alexandra Twardy (13., 27., 44., 60., 70., 90.), 2:5 Annika Schrode (73.), 3:5 Anna Lindinger (78.). - SGM-Trainer Jürgen Batzer bedauerte es, dass seine Mannschaft im ersten Punktspiel gegen Sondelfingen nicht an ihre Leistung im Pokalspiel am Mittwochabend anknüpfen konnte. „Wir haben gegen Sondelfingen einfach ein schlechtes Spiel abgeliefert“, sagte Batzer. Von der Leistung der Gäste war Batzer positiv überrascht. „Als Aufsteiger hat Sondelfingen gut mitgespielt“, so der SGM-Trainer. In den ersten 20 Minuten dominierte Munderkingen/Griesingen das Spiel, danach aber riss laut Batzer der Fadel im SGM-Spiel. „Es hat nichts mehr gepasst“, so Batzer. Das Ergebnis ging für Batzer in Ordnung. „Dass so viele Tore gegen uns gefallen sind, haben wir selbst verschuldet“, sagte Jürgen Batzer.