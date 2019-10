Granheim setzt Siegesserie fort

In der Landesliga setzten die Fußballerinnen des SV Granheim ihre Siegesserie auf heimischem Rasen gegen den TSV Albeck fort. Die SG Altheim verliert das Duell gegen den Tabellennachbarn SC Unterzeil-Reichenhofen. In der Regionenliga reißt die Heimserie der Dettinger Mannschaft gegen den Tabellenführer FC Rottenburg. Die SG Öpfingen präsentiert sich schwach gegen das Tabellenschlusslicht FC Römerstein und muss mit Punktgewinn leben. In der Bezirksliga behauptet sich der SV Granheim II zu Hause gegen den Tabellenletzten SGM Bingen-Hitzkofen/Laiz. Dem Kreisligisten SGM Bergemer SV/Altheim II gelingt ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II.

Landesliga: SV Granheim – TSV Albeck 4:1 (3:1). – Tore: 1:0 Chantal Fath (10.), 2:0 Lisa Pfänder (27.), 2:1 Elisa Eismann (30.), 3:1 Franziska Uhl (37.), 4:1 Alisa Griesinger (55.). – Die Granheimerinnen fanden gegen den elftplatzierten TSV Albeck nur schwer in das Spiel. Zwar war man laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger die deutlich effektivere Mannschaft auf dem Feld, zeigte sich in den Zweikämpfen jedoch zu harmlos. Torchancen für die Gäste gab es nur vereinzelt. Nach der Halbzeitpause kamen die Älblerinnen gestärkt in das Spiel zurück und waren aggressiver in den Zweikämpfen als die Gäste. Chancen gab es in den zweiten 45. Minuten auf beiden Seiten. „Die zweite Hälfte waren wir deutlich besser im Spiel und setzten spielerisch gute Akzente“, so Kemedinger. Laut ihm habe sein Team auch in der Höhe verdient gewonnen. Mit dem Sieg verteidigt der SV Granheim den dritten Tabellenplatz.

SG Altheim – SC Unterzeil-Reichenhofen 0:1 (0:0). – Tore: 0:1 k.A. (70.). – Mit dem Spielausgang und der Leistung seiner Mannschaft ist Altheims Co-Trainer Dusan Livaja nicht zufrieden. Nachdem sich in der ersten Halbzeit beide Mannschaften nur vereinzelt gute Aktionen erarbeiten konnten, starteten die Gäste aus Unterzeil-Reichenhofen besser in die zweiten 45. Minuten. Nach dem 0:1-Treffer war die Mannschaft um Livaja präsenter als die Gäste und erarbeitete sich mehrere Chancen. Darunter auch drei Freistöße in unmittelbarer Sechszehnernähe. „Die Chancen, die wir hatten, wurden leichtfertig vergeben“, sagt Livaja. Trotz Druckphase in den letzten 25 Minuten gelang es seiner Mannschaft nicht, den gewünschten Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit der Niederlage kann die SG Altheim den Relegationsplatz nicht verlassen.

Regionenliga: SG Dettingen – FC Rottenburg 2:5 (0:4). – Tore: 0:1 Fiona Tschochner (10.), 0:2, 0:3 Büsra Taskin (11., 13.), 0:4 Amelie Schramm (39.), 1:4 Nina Auburger (58.), 2:4 Annika Barth (83.), 2:5 Vristina Saracino (90.) – Wir haben in den ersten 20. Minuten zu wenig Willen gezeigt“, sagt SGD-Trainer Patrick Baier. Seine Mannschaft tat zu wenig um sich gegen den Tabellenführer behaupten zu können. So war Rottenburg bereits nach den ersten 45. Minuten 4:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause warf Baier laut eigener Aussage „alles nach vorne“. „Es war ein anderes Spiel, wir hatten viele Chancen“, so Baier. Trotz zwei erzielter Tore konnte sein Team nicht mehr an der Führung der Rottenburger kratzen. Dettingen bleibt aus Sicht der Tabelle auf dem elften Rang.

FC Römerstein – SG Öpfingen 4:4 (3:2). – Tore: 1:0, 2:0, 4:2 Bianca Waimer (2., 8., 47.), 2:1, 4:3 Tatjana Bitterle (20., 48.), 3:1 Verena Bitterle (ET., 30.), 3:2 Laura Engel (45.), 4:4 Rebecca Kneißle (73.). – Gegen das Tabellenschlusslicht aus Römerstein können die Öpfingerinnen nicht die erhofften drei Punkte mitnehmen. „Wir haben in den ersten 60 Minuten komplett geschlafen“, sagt SGÖ-Trainer Cemal Güney. Seine Mannschaft war bereits nach acht Minuten 2:0 im Rückstand. Diesen wieder aufzuholen gestaltete sich für seine Mannschaft schwer. Ab dem 4:2 nahm die SG Öpfingen laut Güney das Spiel in die Hand. „Wir konnten den verdienten Ausgleich erzielen“, sagt Güney. Chancen zur Führung seien laut Güney da gewesen. „Wir tun uns schwer, gegen die Mannschaften, die hinter uns in der Tabelle stehen“, sagt Güney. Das Unentschieden war laut ihm gerecht.

SGM Munderkingen/Griesingen – SV Unterjesingen 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 Annika Schrode (72.), 1:1 Angela Ogiermann (85.). – Das Spiel zwischen dem zehnplatzierten SGM Munderkingen/Griesingen und dem Tabellenvierten aus Unterjesingen gestaltete sich insgesamt gesehen ausgeglichen. Zwar hatten die Gäste aus Unterjesingen in der ersten Halbzeit spielerisch bessere Aktionen, das Team um SGM-Trainer Jürgen Batzer hielt jedoch „kämpferisch dagegen“, so Batzer. Mehr als ein Lattenschuss sprang für die Gäste daher nicht heraus. In den zweiten 45. Minuten fand Munderkingen/Griesingen durch ihren Kampfgeist besser ins Spiel und ging in der 72. Minute in Führung. Diese konnte die SGM jedoch nicht halten. „Leider haben wir uns für unseren Kampfgeist nicht mit einem Sieg belohnen können“, sagt Batzer.

Bezirksliga: SV Granheim II – SGM Bingen-Hitzkofen/Laiz 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 Yvonne Huber (26.), 2:0 Natalie Kräutle (42.), 3:0 Michaela Beck (83.). – Von Beginn an konnte das Team um SVG-Trainer Christian Jörg das Spiel bestimmen. Das Tabellenschlusslicht aus Bingen-Hitzkofen/Laiz kam nur selten vor das Granheimer Tor. Mit der 2:0-Führung war Jörg zur Halbzeitpause zufrieden. In den zweiten 45 Minuten kamen die Gäste besser in das Spiel, die Granheimerinnen ließen jedoch nichts mehr anbrennen. Nach dem 3:0 war das Spiel entschieden. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt“, sagt Jörg. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II 2:2 (0:1). – Tore: 0:1 Ana-Isabel Hohl (28.), 1:1, 2:1 Annika Bollmann (72., 75.), 2:2 Sabine Thomma (78.) – Bereits am Samstag traf die SGM Bergemer SV/Altheim II auf heimischem Rasen auf ihren Tabellennachbarn SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler. Beide Mannschaften verlangten sich einiges ab. So gestaltete sich das Duell sehr ausgeglichen. Zwei Großchancen der Gäste blieben in den letzten Spielminuten ungenutzt. Das Remis der beiden Mannschaften ist im Großen und Ganzen gerecht.

SGM Bronnen Alb-Lauchert – SGM Griesingen/Munderkingen II – Die Heimmannschaft sagte das Spiel gegen die zweite Mannschaft der SGM Griesingen/Munderkingen kurzfristig ab.