Granheim schlägt Landesliga-Spitzenreiter Lindau

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben zu Hause gegen den Spitzenreiter SpVgg Lindau gewonnen. Die SG Altheim gab ihr Spiel gegen Unterdigisheim nach guter erster Halbzeit in den zweiten 45 Minuten aus der Hand. In der Regionenliga entschied die SG Dettingen das ausgeglichene Derby gegen die SGM Munderkingen/Griesingen für sich. Die SG Öpfingen hatte das Nachsehen gegen Rottweil. Die Bezirksliga-Fußballerinnen der zweiten Granheimer Mannschaft verloren auswärts beim Aufsteiger aus Inzigkofen.

Landesliga: SV Granheim – SpVgg Lindau 4:3 (2:1). - Tore: 1:0, 4:2 Franziska Uhl (20., 61.), 2:0 Chantal Fath (40.), 2:1 Natascha Corominas (45.), 3:1 Julia Schmid (52.), 3:2 Kevser Albayrak (56.), 4:3 Veronika Gibasova (90., FE). - Von Beginn an war das Spiel zwischen Granheim und Lindau auf einem guten spielerischen Niveau. Zwar waren die Gäste aus Lindau laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger sehr zweikampfstark, „wir haben den Kampf jedoch angenommen und dagegengehalten“, so Kemedinger. Im Mittelfeld hatte die SpVgg Lindau leichte Vorteile. Die besseren Torchancen gab es jedoch für die Granheimerinnen. Lindau hatte vor allem in der ersten Halbzeit kaum zwingenden Chancen. „Wir haben alle gemeinsam eine sehr gute kämpferische Leistung auf den Platz gelegt“, so Kemedinger. Für ihn ist der Sieg seiner Mannschaft aufgrund der kämpferischen Leistung verdient. Trotz der Niederlage bleibt die SpVgg Lindau aufgrund der besseren Tordifferenz an der Tabellenspitze. Granheim belegt den dritten Tabellenrang punktgleich mit dem Tabellenzweiten Rottweil und Spitzenreiter Lindau.

SG Altheim – SV Unterdigisheim 3:3 (3:1). - Tore: 0:1 Laura Abt (20.), 1:1 Tanja Kottmann (25.), 2:1, 3:1 Ronja Braun (28., 35.), 3:2 Tatjana Weiger (64., FE), 3:3 Lea Mauch (75.) – Trotz Rückstands fand die SG Altheim gut ins Spiel gegen den Aufsteiger aus Unterdigisheim. „Wir haben das Spiel bestimmt“, sagte SGA-Co-Trainer Dusan Livaja. Seine Mannschaft spielte sich viele Chancen heraus und nutzte drei davon. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit war ich richtig zufrieden“, sagte Livaja. Doch das Spiel nahm nach der Halbzeitpause eine laut Livaja „unerwartete Wendung“. Seine Mannschaft verlor die Laufbereitschaft und kam nicht mehr ins Spiel. Der SV Unterdigisheim blühte hingegen auf und erarbeitete sich bis zum Abpfiff den Ausgleich. „Wir haben das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben“, sagte Livaja. Seine Enttäuschung über das Remis ist laut eigener Aussage „ziemlich groß“.

Regionenliga: SG Dettingen – SGM Munderkingen/Griesingen 1:0 (0:0). - Tore: 1:0 Angela Grgic (76.). - Das Derby zwischen der SG Dettingen und der SGM Munderkingen/Griesingen war hart umkämpft. Nachdem Dettingen in der zehnten Minute die erste Torchance des Spiels hatte, passierte laut SGD-Trainer Patrick Baier vor beiden Toren nicht mehr viel. „Das Spielgeschehen war überwiegend nur noch im Mittelfeld“, sagte Baier. So verliefen sowohl die erste als auch die zweite Halbzeit sehr ausgeglichen. Erst nach einem Freistoß der Dettingerinnen wurde es wieder gefährlich vor dem Tor der SGM. Angela Grgic verwertete den Ball zum Siegtreffer der SG. „Es war ein typisches 0:0-Spiel, in dem wir durch ein glückliches Tor gewonnen haben“, so Baier. Er war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und den drei Punkten. Mit sechs Zählern hält sich die SG Dettingen nach vier Spieltagen im oberen Tabellenmittelfeld, während Munderkingen/Griesingen mit vier Punkten ins untere Drittel abrutschte.

FC Rottenburg – SG Öpfingen 3:0 (2:0). - Gegen den spielstarken Gegner tat sich die Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney nicht leicht. „Vor allem im Mittelfeld hatte Rottenburg spielerisch die Oberhand“, so Güney. Für beide Teams gab es laut Güney nur wenige Chancen. Rottenburg verwertete die eigenen Chancen in der 20., 43. (Foulelfmeter) und 80. Minute. Einen Elfmeter in der 45. Minute nutzte das Öpfinger Team nicht, es wäre der Anschlusstreffer gewesen. Für Güney ging die Niederlage in Ordnung, da Rottenburg das spielerisch bessere Team war.

Bezirksliga: FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SV Granheim II 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Milena Bader (37.), 2:0, 3:0 Nina Schulz (43., 80.), 3:1 Sophia Rapp (88.). - Lange Zeit waren die beiden Mannschaften laut SVG-Trainer Christian Jörg gleichwertig. Zwar strahlte seine Mannschaft vor dem gegnerischen Tor nur wenig Gefahr aus, spielte jedoch sehr gut mit. „Nach dem Elfmeter gegen uns haben wir die Ordnung verloren“, so Jörg. Sein Team lag zur Halbzeitpause 0:2 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit war Inzigkofen die präsentere Mannschaft. Um im nächsten Spiel zu punkten, muss Granheim laut Jörg eine Schippe drauflegen.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SGM Bronnen Alb-Lauchert 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Ann-Kathrin Schaude (10.). - Von Beginn an war die Heimelf laut Coach Marco Joos spielerisch überlegen. Einziges Manko war, „dass wir verpasst haben, mehr Tore zu schießen“, so Joos. Nach seinen Worten war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet. Er war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und den gewonnenen drei Punkten.

SV Ölkofen – SGM Griesingen/Munderkingen II 0:8 (0:2). - Den ersten Sieg für die zweite Mannschaft der SGM feierten die Spielerinnen gegen Ölkofen. Nachdem die neu gegründete Mannschaft der Gastgeber in der ersten Halbzeit noch das Tempo der SGM-Spielerinnen mitgehalten hatte, brach der Gastgeber in der 60. Minute ein und musste sechs weitere Gegentreffer einstecken.