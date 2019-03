Granheim schlägt den Spitzenreiter – Altheim und Munderkingen verlieren

In der Landesliga haben die Fußballerinnen des SV Granheim den Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg bezwungen. Die Ligakonkurrenten SG Altheim und VfL Munderkingen mussten dagegen jeweils eine Schlappe einstecken. In der Regionenliga überzeugte die SG Griesingen mit einer guten Chancenverwertung gegen den Tabellendritten SV Lautertal. Der Kreisligist SGM Munderkingen II/Unterstadion verlor gegen das Tabellenschlusslicht SGM Alb-Lauchert.

Landesliga: SG Altheim – SpVgg Lindau 0:6 (0:4). - Tore: 0:1, 0:4 Kimberly Roitner (10., 38.), 0:2, 0:5 Annika Stohr (21., 61.), 0:3 Verena Schropp (24.), 0:6 Veronika Gibasova (64.). - Nach dem 1:1 in der vergangenen Woche gegen Granheim war Lindau unter Zugzwang. Dementsprechend legten die Gäste von Beginn an ein hohes Tempo vor. Die ersten 30 Minuten ist die SG Altheim laut Trainer Gerhard Kottmann „unter Druck geraten“. Nach ihrer schnellen Führung waren die Gäste nach Worten von Kottmann „hoch motiviert, während unsere Köpfe gesunken sind“. Nennenswerte Chancen für die Fußballerinnen aus Altheim gab es während der gesamten Spielzeit nicht. Für Kottmann war die Niederlage auch in der Höhe verdient. SGA-Spielerin Tülay Tarakcilar stand nach einer kurzen Verletzungspause wieder im Altheimer Kader und wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

SV Granheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Lisa Pfänder (85.), 2:0 Sina Füller (90.). - „Von der ersten Minute an waren wir hellwach“, sagte SVG-Trainer Steffen Kemedinger. Seine Mannschaft präsentierte sich in der ersten Halbzeit gut gegen den Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg, Großchancen gab es auf beiden Seite je eine. In der zweiten Halbzeit legte Granheim laut Kemmedinger noch eine Schippe drauf und setzte mit mehreren Torchancen die Gäste unter Druck. Im Gegenzug kam der Tabellenführer selten zu einem gefährlichen Abschluss vor dem Granheimer Tor. In den letzten 20 Spielminuten hielt Berneck/Zwerenberg dem Druck der Granheimerinnen nicht mehr stand und ließ mehrere Chancen des SVG zu. Nach dem Treffer in der 85. Minute habe Granheim in der 90. Minute „den Sack zugemacht“. Laut Kemmedinger war der Sieg seiner Mannschaft „hoch verdient“.

VfL Munderkingen – FV 08 Rottweil 0:5 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 (32., 40., 55., 75., 85.). - In den ersten 20 Minuten waren die Fußballerinnen des VfL besser im Spiel als die Gäste. Zwei gute Chancen ließ Munderkingen jedoch liegen. Danach schwanden die Kräfte bei den VfL-Spielerinnen und Munderkingen baute ab. Rottweil nutzte in der 32. und 40. Minute zwei Chancen zum 2:0. „In der zweiten Halbzeit hatte Rottweil deutlich Überhand“, sagte VfL-Spielerin Verena Schrode. Für sie war der Sieg der Gäste aus Rottweil verdient, wenn er auch um zwei Tore zu hoch ausfiel. In der Tabelle ist der VfL Munderkingen weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

Regionenliga: SG Griesingen – SV Lautertal 5:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0, 5:1 Nina Glöckler (32., 34., 78.), 2:1 Annika Klassen (37.), 3:1 Annika Schmucker (64.), 4:1 Lea Raiber (66.). - Laut SGG-Trainer Hermann Brunner kam seine Mannschaft gut ins Spiel. Mitte der ersten Halbzeit hatten jedoch die Gäste die besseren Chancen. „In diesen Situationen hatten wir Glück vor dem eigenen Tor“, so Brunner. Mit dem Doppelschlag in der 32. und 34. Minute überraschte Griesingen den Tabellendritten. In der zweiten Halbzeit versuchte Lautertal, Druck auszuüben. Nach Worten von Brunner ließ seine Mannschaft jedoch nicht nach und spielte gut mit. „Zum Schluss hatten wir die besseren Chancen auf unserer Seite und konnten die Führung ausbauen“, so Brunner. Die Führung sei in der ersten Halbzeit noch glücklich gewesen, nach der zweiten Halbzeit jedoch verdient. „Wir waren die effizientere Mannschaft“, so Brunner.

Kreisliga: SGM Alb-Lauchert – SGM Munderkingen II/Unterstadion 5:2 (2:1). - Tore: 1:0 Stefanie Philipp (22.), 1:1 Simone Schartmann (25.), 2:1 Valentina Lieb (28.), 3:1 Miriam Scholz (65.), 3:2 Jessica Neu (74.), 4:2 Leonie Straub (77.), 5:2 Nadine Micheli (88.) – Gegen den Tabellenletzten Alb-Lauchert tat sich die Mannschaft von SGM-Trainer Andreas Schellinger schwer, ins Spiel zu finden. „Der Gegner war überraschend gut“, so Schellinger. Nach dem Ausgleichstreffer seiner Mannschaft „haben wir konditionell jedoch nicht mehr mitgehalten“, so Schellinger, der sich mehr erhofft hatte.