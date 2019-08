Granheim schlägt Bellenberg – Hoher Sieg für Öpfingen

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben ihr Testspiel beim Verbandsligisten in Bellenberg siegreich gestaltet. Die Regionenligisten SG Dettingen und SG Öpfingen überzeugten mit deutlichen Siegen. Die klassengleiche SGM Munderkingen/Griesingen hatte bereits am Mittwoch bei der SSG Ulm unentschieden gespielt. Der Bezirksligist SV Granheim II war dem Kreisligisten SV Ölkofen deutlich überlegen.

SGG Ulm – SGM Munderkingen/Griesingen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Dana Maria Embacher (22.), 1:1 Nina Glöckler (44.). - Bereits am Mittwochabend war die SGM Munderkingen/Griesingen beim Regionenligisten SGG Ulm zu Gast. Nach der Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel gegen den TSV Warthausen (2:3) sprang für das Team von Trainer Jürgen Batzer gegen den klassengleichen Gegner aus Ulm ein Unentschieden raus. Die SGM Munderkingen/Griesingen empfängt im nächsten Testspiel am Freitag, 23. August, 18.30 Uhr, den Regionenligisten SV Alberweiler II.

FV Bellenberg – SV Granheim 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Nicole Haydt (5.), 0:2 Franziska Uhl (18.), 1:2 Levina Tietze (77.). - Der SV Granheim blieb auch im dritten Vorbereitungsspiel siegreich. Am Samstag überzeugte das Team von Trainer Steffen Kemedinger vor allem mit der guten Leistung in der ersten Halbzeit gegen den Oberliga-Absteiger FV Bellenberg. Bereits am Mittwoch, 21. August, 19 Uhr, empfängt der Landesligist aus Granheim den Regionenligisten SG Öpfingen.

SG Dettingen – SV Alberweiler II 4:1 (3:1). - Tore: 1:0 Natascha Hummel (16.), 2:0 Sandra Schunack (27., ET.), 3:0 Patricia Geiselhart (33.), 3:1 Silvana Mohr (36.), 4:1 Fiona Miehle (85.). - Im dritten Vorbereitungsspiel der SG Dettingen fuhr das Team von Trainer Patrick Baier den ersten Sieg ein. Mit gut besetztem Kader zeigte Dettingen eine zufriedenstellende Leistung gegen den klassengleichen Gegner aus Alberweiler. Momentan ist kein weiteres Vorbereitungsspiel der SG Dettingen geplant.

SG Öpfingen – FC Engstingen 7:1 (3:1). - Tore: 1:0 Tatjana Bitterle (11.), 2:0 Isabell Blaser (16.), 3:0, 6:1 Laura Engel (19., 77.), 3:1 Sophia Gießhaber (34.), 4:1 Johanna Dolpp (67.), 5:1, 7:1 Kim Heimbach (72., 86.). - Für die SG Öpfingen gab es am Sonntag den zweiten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel zu bejubeln. Dem niederklassigen Bezirksliga-Klub FC Engstingen gelang lediglich ein Treffer in der 34. Minute. Am Sonntag, 25. August, 11 Uhr, bestreitet die SG Öpfingen ihr insgesamt viertes estspiel gegen den Bezirksligisten SSG Ulm 99 II.

SV Granheim II – SV Ölkhofen 13:0 (6:0). - Im zweiten Vorbereitungsspiel des SV Granheim II gelang der Mannschaft von Trainer Christian Jörg ein Kantersieg. Den 6:0-Halbzeitstand baute Granheim II auf 13:0 aus. Die Granheimerinnen waren dem Kreisligisten SV Ölkhofen in allen Belangen überlegen. Am Samstag, 24. August, 16.30 Uhr, trifft Granheim II auf den Bezirksligisten SGM Ballendorf/Albeck II.

Das Testspiel TSV Warthausen – SG Altheim, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, war schon im Vorfeld abgesetzt worden. Am Freitag, 23. August, 19 Uhr, bestreitet der Landesligist Altheim sein insgesamt viertes Testspiel gegen den Regionenligisten SV Burgrieden.

Am Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr, trägt die SGM Bergemer SV/Altheim II ihr erstes Testspiel gegen den Bezirksligisten FC Wacker Biberach aus.