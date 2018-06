Granheim muss punkten und hoffen – Munderkingen vor Klassenerhalt

In den Fußball-Ligen der Frauen steht am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, der letzte Spieltag in dieser Saison an. Für den Verbandsligisten Granheim geht es am Sonntag im Duell gegen den FFV Heidenheim um den Klassenerhalt. In der Landesliga empfängt der VfL Munderkingen am Samstag den TSB Ravensburg. Die SG Altheim fährt am Sonntag zum letzten Spiel in der Regionenliga nach Unterjesingen, während die SG Griesingen den FC Rottenburg empfängt. In der Kreisliga wird der SG Dettingen vor Spielbeginn der Meisterwimpel überreicht.

Verbandsliga: SV Granheim – FFV Heidenheim (Sonntag, 11 Uhr). - Gegen den Tabellensiebten FFV Heidenheim ergibt sich für Granheim die letzte Chance, dem direkten Abstieg zu entgehen. Bei einem möglichen Sieg muss die Mannschaft von SVG-Trainer Steffen Kemedinger jedoch auf Schützenhilfe des TSV Münchingen hoffen, da der SV Musbach verlieren muss. „Wir spielen auf jeden Fall auf Sieg“, sagt Kemedinger. Da es bei den Gästen aus Heidenheim mit Blick auf die Tabelle um nichts mehr geht, erhofft sich Kemedinger die Chance, „das Unmögliche doch noch möglich zu machen“ und auf den Relegationsplatz zu klettern. Taktisch soll sein Team ebenso offensiv wie zuletzt in die Partie starten. Granheims Kader ist am Sonntag komplett.

Landesliga: VfL Munderkingen – TSB Ravensburg (Samstag, 17.30 Uhr). - Gegen das Tabellenschlusslicht Ravensburg will VfL-Trainer Christian Zittrell „auf jeden Fall gewinnen“. Zittrell hofft, dass sein Team, wie im Vorrundenspiel, Ravensburg mit frühem Pressing unter Druck setzt und zu Fehlern in der Defensive zwingt. Damals habe die Taktik beim 5:1 in Ravensburg „gut funktioniert“, so Zittrell. Dennoch mahnt er, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Er legt den Fokus auf das Saisonziel Klassenerhalt und will durch einen Punktgewinn dem noch möglichen Relegationsplatz entgehen. Zum VfL-Kader stößt Janina Seebauer hinzu, sonst bleibt er gegenüber der Vorwoche laut Zittrell unverändert.

Regionenliga: SG Griesingen – FC Rottenburg (Sonntag, 11 Uhr). - Für Griesingen geht es am Sonntag um das Erreichen des angestrebten Saisonziels. SGG-Trainer Alex Knapp wollte mit seiner Mannschaft nicht schlechter abschließen als in der vergangenen Saison, was den fünften Tabellenplatz voraussetzt. Um diesen noch zu erreichen, muss die siebtplatzierte SG Griesingen einen Dreier einfahren, bei gleichzeitiger Niederlage des SV Oberndorf. Knapp schätzt Rottenburg ähnlich spielstark ein wie sein eigenes Team und rechnet sich in einem „Duell auf Augenhöhe“ Chancen auf einen Sieg aus.

SV Unterjesingen – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Mit veränderter Mannschaft bestreitet die SG Altheim ihr letztes Spiel in der Regionenliga. Nach der Entscheidung um die Meisterschaft dürfen gegen den Achtplatzierten aus Unterjesingen „alle spielen, die sonst nicht zum Einsatz gekommen sind“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Der Großteil seiner Stammmannschaft wird laut Kottmann dennoch von Anfang an auflaufen. Ziel von Altheim ist es, die Saison mit einer guten Leistung und einem Sieg abzuschließen.

Bezirksliga: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SV Granheim II (Samstag, 13 Uhr). - In der Bezirksliga treffen Munderkingen II/Unterstadion und Granheim II im Derby aufeinander. Während es für die SGM um nichts mehr geht, braucht Granheim II einen Punktgewinn, um dem Relegationsplatz ohne Schützenhilfe von Sigmaringen zu entgehen. Um zu punkten, muss sich laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald die Einstellung seiner Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche ändern. Das Team will kämpfen und mit einer guten Leistung die Saison abschließen.

SV Bingen/Hitzkofen – SG Öpfingen (Samstag, 13 Uhr). - Gegen den Tabellendritten Bingen/Hitzkofen hat Öpfingen am letzten Spieltag kein leichtes Los. Im Vorrundenspiel musste das Team von Hasan Dönmez eine 1:3-Niederlage einstecken. Im Vergleich zum Vorspiel will Dönmez mit seiner Mannschaft versuchen, Bingens Spielmacherin Vanessa Ott in den Griff zu bekommen und eigene Chancen besser verwerten zu können.

Kreisliga: SG Dettingen – SGM Schussen-Federsee (Samstag, 13 Uhr). - Am letzten Spieltag in der Kreisliga will SGD-Trainer Patrick Baier als Sieger vom Platz gehen. Bis auf die gesperrten Annika Barth und Viktoria Reisser ist der Dettinger Kader komplett. Bereits in den bisherigen Spielen der Saison hatte die SG mit 3:2 und 4:1 die Nase vorn. Vor Anpfiff wird der SG Dettingen der Meisterwimpel der Kreisliga von Staffelleiterin Julia Traub überreicht.

SC Blönried II – BSV Ennahofen (Samstag, 15 Uhr). - In seinem letzten Spiel als BSV-Trainer will Gerhard Geprägs mit seiner Mannschaft einen Dreier einfahren, um das angestrebte Ziel, Platz vier, zu erreichen. Allerdings wird dies laut Geprägs kein leichtes Unterfangen gegen den Tabellendritten Blönried II, zumal sein Team „ersatzgeschwächt“ sei. (no)