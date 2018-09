Granheim muss eine knappe Niederlage einstecken

In der Landesliga haben die Fußballerinnen des SV Granheim gegen den Tabellenführer Spvgg. Berneck/Zwerenberg verloren. Die SG Altheim erkämpfte sich ein 1:1-Remis gegen SpVgg Lindau. Der Regionenligist SG Griesingen hatte gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Lautertal keine Chance. In der Bezirksliga setzte sich die SG Öpfingen gegen den SV Uttenweiler II durch, die SG Dettingen holte sich den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel.

Landesliga: Spvgg. Berneck/Zwerenberg – SV Granheim 1:0 (0:0). - Tore: 1:0 Sandra Honigmann (60.). - Nach 15 Minuten hatte sich das Granheimer Team vom Anfangsdruck des Tabellenführers aus Berneck/Zwerenberg befreit und setzte erste gute Akzente. Danach war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen mit Offensivdrang aus der Halbzeitpause und verlangten sich sowohl läuferisch als auch kämpferisch einiges ab. Der Treffer zum 1:0 für die Heimmannschaft fiel nach Worten von SVG-Trainer Steffen Kemedinger „wie aus dem Nichts“. Für Kemedinger passte sowohl die spielerische als auch kämpferische Leistung seiner Mannschaft. Lediglich mit dem Ergebnis war der Granheimer Trainer unzufrieden. Für die verletzungsbedingt ausgefallene Lisa Pfänder war Alisa Griesinger in den Kader gerückt.

SpVgg Lindau – SG Altheim 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Ronja Braun (13.), 1:1 Merve Avci (77.). - Die „erste und einzige Chance“ der Altheimer Mannschaft ergab sich laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann in der 13. Minute. Daraus resultierte der Treffer zur Führung der Altheimerinnen. Nachdem die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet worden war, spielten die Gastgeberinnen aus Lindau in der zweiten Halbzeit besser als Altheim. „Lindau ging aggressiver und schneller als wir zum Ball“, sagte Kottmann. Dennoch habe seine Mannschaft „gut verteidigt“. Für Kottmann ist der Punktgewinn zwar glücklich, durch die Defensivarbeit jedoch auch hart erkämpft gewesen. Die SG Altheim übernahm mit dem Remis den dritten Tabellenplatz.

Der VfL Munderkingen holt sein Landesliga-Spiel gegen den FV 08 Rottweil am Samstag, 29. September, 15 Uhr, nach.

Regionenliga: SV Lautertal – SG Griesingen 5:0 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Verena Belser (24., 29., 70.), 3:0 Maria Müller (39.), 4:0 Hannah Schnitzler (48.). - Die SG Griesingen startete gut in das Spiel gegen den Favoriten aus Lautertal. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase verlor Grieisngen nach dem ersten Treffer der Gastgeber aber den Faden. Griesingen war laut SGG-Spielerin Anna Lindinger „weniger aggressiv“ und konnte sich daher nicht länger gegen einen starken Gegner behaupten. Mit den weiteren Treffern spielte der SV Lautertal „seine Klasse aus und hat verdient gewonnen“, sagte Anna Lindinger.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SG Öpfingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Kim Heimbach (12.), 0:2 Melanie Ströbele (61.), 0:3 Tatjana Bitterle (80.). - Trotz anfänglicher Bedenken bei den Gästen aufgrund des kleinen Kunstrasenplatzes in Uttenweiler verbuchte das Team von SGÖ-Trainer Cemal Güney einen klaren Sieg. Nach dem 3:0 gilt es für die SG Öpfingen, auf die positive Leistung aufzubauen und auch im nächsten Spiel einen Dreier einzufahren, um im vorderen Drittel der Tabelle mitzumischen.

SC Blönried II – SG Dettingen 1:4 (0:1). - Tore: 0:1 Julia Schmucker (30.), 0:2, 0:3 Nina Auburger (48., 50.), 1:3 (70.), 1:4 Yaren Cosgun (84.) – Gegen eine sehr defensiv ausgerichtete Blönrieder Mannschaft kann die SG Dettingen sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Halbzeit mit einer guten Leistung das Spiel dominieren. Der Sieg war für SGD-Trainer Patrick Baier daher „hoch verdient“. Die SG Dettingen kann sich neben dem FV Weithart mit zwei Siegen an der Tabellenspitze platzieren.

Der SV Granheim II war in der Bezirksliga spielfrei.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/SG Altheim II – SV Langenenslingen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1, 1:2 Miriam Reiser (4., 87.), 1:1 Teresa Neumann (23.). - Bereits am Donnerstag hatte die neue Spielgemeinschaft ihr erstes Punktspiel ausgetragen und verloren. Die Gäste aus Langenenslingen waren früh in Führung gegangen, die SGM glich Mitte der ersten Halbzeit durch Teresa Neumann aus. Kurz vor Schluss erzielte Langenenslingen den Siegtreffer.