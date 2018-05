Granheim hofft auf Erfolg gegen Jungingen – Derby in Öpfingen

In der Fußball-Verbandsliga der Frauen ist der SV Granheim am Sonntag, 6. März, zu Gast beim Tabellenfünften aus Jungingen. Der Landesligist aus Munderkingen trifft auf seinen direkten Tabellennachbarn aus Sondelfingen. In der Regionenliga geht die SG Altheim am Wochenende als Favorit in das Spiel gegen den TSV Ofterdingen. Die SG Griesingen will ihre Negativserie beenden und gegen den FC Römerstein punkten.

Verbandsliga: SV Jungingen – SV Granheim (Sonntag, 14 Uhr). - Im Aufeinandertreffen in der Vorrunde überzeugte der SV Granheim gegen den SV Jungingen mit einem 1:0-Sieg. Dieses positive Ergebnis gilt es für SVG-Trainer Steffen Kemedinger am Sonntag im zweiten Aufeinandertreffen zu wiederholen. „Wir werden alles versuchen, um in Jungingen zu punkten“, sagt Kemedinger. Allerdings wird dieses Unterfangen für Granheim alles andere als einfach werden, da die Stammspielerinnen Konstanze Kohnle und Nicole Haydt dem Kader des SVG nicht zur Verfügung stehen werden. Taktisch wird Granheim genauso in das Spiel starten wie in den vorangegangenen Wochen.

Landesliga: TSV Sondelfingen – VfL Munderkingen (Sonntag, 13 Uhr). - Der VfL Munderkingen ist im Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Sondelfingen „personell besser aufgestellt als in den vergangenen Wochen“, sagt VfL-Trainer Christian Zittrell. Mit einem möglichen Sieg in Sondelfingen ergäbe sich für den VfL Munderkingen die Chance, den Relegationsplatz zu verlassen. Diese Chance gilt es laut Zittrell unbedingt zu nutzen. Da der TSV Sondelfingen mit 50 Gegentreffern eine der defensiv schwächsten Mannschaften der Liga ist, schickt Zittrell sein Team offensiv ins Spiel. In der Vorrunde gab es für Munderkingen keinen Erfolg gegen diesen Gegner, da unterlag der VfL den Sondelfingerinnen mit 1:2.

Regionenliga: SG Altheim – TSV Ofterdingen (Sonntag, 11 Uhr). - Im Vorrundenspiel fuhrt die SG Altheim einen 2:1-Sieg gegen den TSV Ofertingen ein. Nun, im Rückrundenduell am Sonntag, hofft SGA-Trainer Gerhard Kottmann auf einen erneut erfolgreichen Ausgang der Partie gegen den Tabellensechsten. Für das bevorstehende Duell gilt es für die SG Altheim einen frühen Gegentreffer zu vermeiden und die sich ergebenen Chancen zu nutzen. Mit einem Sieg will der Spitzenreiter Altheim seinen Vier-Punkte-Vorsprung gegenüber den Verfolgern Saulgau/Renhardsweiler und Lautertal wahren.

FC Römerstein – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Nach drei Niederlagen will die SG Griesingen im Auswärtsspiel gegen den FC Römerstein wieder punkten. Durch den deutlichen 9:3-Sieg im Vorrundenspiel geht die Grieisnger Mannschaft trotz schlechterer Tabellenposition als Favorit in das Spiel gegen den Tabellenfünften.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Samstag, 18 Uhr). - Die SGM Munderkingen II/Unterstadion trifft bereits am Samstag, 5. Mai, auf den SV Uttenweiler II. Beide Teams werden in der Tabelle lediglich von zwei Punkten getrennt, wodurch ein Punktgewinn für die SGM laut VfL-Trainer Christian Zittrell zwingend nötig ist, um sich weiterhin auf dem siebten Tabellenplatz zu halten.

SG Öpfingen – SV Granheim II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Im Heimspiel gegen den SV Granheim II geht die SG Öpfingen als Favorit in das Spiel. Das Vorrundenspiel gewann die SG mit 2:0. SGÖ-Trainer Hasan Dönmez will taktisch genauso spielen lassen wie in den vergangenen beiden Wochen. Lediglich im Torabschluss sieht er bei seinem Team noch Verbesserungsbedarf. SVG-Trainer Reinhold Oßwald will mit seiner Mannschaft das Bestmögliche geben und im Derby ein gutes Spiel zeigen.

Kreisliga: BSV Ennahofen – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 (Samstag, 18 Uhr). - BSV-Trainer Gerhard Geprägs will im dritten Aufeinandertreffen mit dem FC Inzigkofen in dieser Saison einen Dreier einfahren. Bereits in der ersten Begegnung gewann sein Team mit 3:1. Im zweiten Spiel gegen Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies hatte man jedoch mit 0:2 das Nachsehen.

SC Blönried II – SG Dettingen (Sonntag, 12.15 Uhr). - Nach ihrem spielfreien Wochenende meldet sich die SG Dettingen im Duell gegen den Tabellendritten aus Blönried II zurück. Nach Worten von SGD-Trainer Patrick Baier hat man in der vergangenen Woche gut trainiert und will den klaren Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen. Baier strebt mit seinem Team einen Sieg in Blönried an.