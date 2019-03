Granheim hofft auf den nächsten Erfolg

In der Landesliga empfangen die Fußballerinnen des VfL Munderkingen bereits am Samstag, 23. März, den SV Uttenweiler. Der SV Granheim ist zu Gast beim Tabellendritten SpVgg Lindau. Die SG Altheim muss den verletzungsbedingten Ausfall von Lena Scherb und Tülay Tarakcilar kompensieren. Die SG Griesingen starten gegen den SV Unterjesingen in die Rückrunde der Regionenliga.

Landesliga: VfL Munderkingen – SV Uttenweiler (Samstag, 16 Uhr). - Die Auftaktniederlage in der vergangenen Woche gegen die SG Altheim „hat uns die Augen geöffnet – wir müssen mehr tun“, sagt VfL-Trainer Manuel Saile. Die Trainingsbeteiligung sei in dieser Woche sehr gut gewesen, weshalb Saile darauf hofft, dass sein Team am Samstag gegen den SV Uttenweiler nicht nur die ersten 30 Minuten eine gute Leistung zeigt, sondern „länger durchzuhalten und die eine oder andere Aktion mehr nach vorne durchzuziehen“, so Saile. Allerdings fehlen Saile für sein Vorhaben Karolin Batzer und Lisa Hummel. Das Vorrundenspiel gegen Uttenweiler verlor der VfL mit 0:2.

SpVgg Lindau – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Nach dem Auftaktsieg in der vergangenen Woche gegen den SV Eglofs (1:0) trifft der SV Granheim am Sonntag auf den Tabellendritten aus Lindau. Das Vorrundenspiel endete mit einem 2:2-Remis. „Wir wollen den positiven Schwung aus dem vergangenen Spiel mitnehmen“, sagt SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald. Ziel seiner Mannschaft ist es, einen weiteren Dreier einzufahren. Aus Sicht der Tabelle wäre Oßwald jedoch auch mit einem Punktgewinn zufrieden. Im Granheimer Kader werden am Wochenende Franziska Uhl, Tamara De Benedictis und weiterhin verletzungsbedingt Nicole Haydt fehlen.

SV Eglofs – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - SGA-Trainer Gerhard Kottmann sieht dem bevorstehenden Spiel gegen den SV Eglofs mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen Seite sieht er gute Chancen für seine Mannschaft zu punkten. Auf der anderen Seite muss sein Team nicht nur den verletzungsbedingten Ausfall von Lena Scherb und Tülay Tarakcilar kompensieren, sondern auch Eglofs Top-Torschützin Angelina Netzer in den Griff bekommen. Kottmann erinnert sich an das Vorrundenspiel der beiden Mannschaften, das die SGA mit 3:2 gewann. „Es war ein sehr körperbetontes Spiel“, so Kottmann. Entscheidend für den Spielausgang wird nach Worten von Kottmann sein, wie sein Team Angelina Netzer zustellt und sich selbst in der Offensive verkauft.

Regionenliga: SG Griesingen – SV Unterjesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Am ersten Rückrundenspieltag der Regionenliga empfängt die SG Griesingen den Tabellenfünften aus Unterjesingen. Im Vorrundenspiel hatte das Team von SGG-Trainer Alex Knapp Probleme, Unterjesingen in den Griff zu bekommen und musste eine 0:4-Niederlage verbuchen. Für das bevorstehende Spiel gilt es, die individuellen Fehler abzustellen und eine bessere Leistung zu zeigen. Der Griesinger Kader bleibt krankheitsbedingt angeschlagen.