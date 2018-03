Granheim erwartet den Spitzenreiter

In der Fußball-Verbandsliga der Frauen empfängt der SV Granheim am Wochenende den momentanen Tabellenführer aus Stuttgart-Ost. In der Landesliga will der VfL Munderkingen mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenmittelfeld verkürzen. In der Regionenliga will die SG Altheim nach der Niederlage am vergangenen Wochenende zurück in die Siegesspur. Die SG Griesingen hofft, ihr erstes Rückrundenspiel erfolgreich gegen den TV Derendingen II zu bestreiten. In der Bezirksliga startet die SG Öpfingen mit dem Nachholspiel gegen die SGM Fulgenstadt/Herbertingen in die Rückrunde.

Verbandsliga: SV Granheim – Spvgg Stuttgart-Ost (Sonntag, 11 Uhr). - Am bevorstehenden zweiten Spieltag nach der Winterpause ist der momentane Tabellenführer aus Stuttgart-Ost zu Gast beim SV Granheim. Als Elftplatzierter rechnet sich der SV Granheim nur wenige Chancen aus, dennoch hofft SVG-Trainer Steffen Kemmedinger auf eine eventuelle Überraschung seiner Mannschaft. Auf eine bestimmte taktische Vorgehensweise hat sich Kemmendinger noch nicht festlegen können. Sicher sei jedoch, dass man sich vor heimischem Publikum gut präsentieren möchte. Nicole Haydt wird am Sonntag verletzungsbedingt fehlen, dafür wird Daniela Windauer dem Kader wieder hinzustoßen.

Landesliga: VfL Munderkingen – SV Eglofs (Sonntag, 13 Uhr). - VfL-Trainer Christian Zittrell verfolgt gegen den Tabellensechsten aus Eglofs ein klares Ziel: Er will „einen Sieg einfahren, damit der Abstand zum Tabellenmittelfeld nicht zu groß wird“, sagt Zittrell. Der SV Eglofs hat momentan acht Punkte mehr auf dem Konto, dennoch ist der VfL Trainer überzeugt davon, dass seine Mannschaft mit einer Leistungssteigerung gegenüber der vergangenen Woche Zählbares holt. Taktisch soll nach Vorstellung von Zittrell sein Team ein schnelles Pressing schon in der Offensive starten, um Eglofs unter Druck zu setzen. Pech für Munderkingen: Nach der im vergangenen Spiel erlittenen Verletzung wird Pauline Veser für die restliche Rückrunde ausfallen.

Regionenliga: SG Altheim – FC Römerstein (Sonntag, 11 Uhr). - Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende will die SG Altheim nach Worten von SGA-Trainer Gerhard Kottmann „zurück in die Spur finden“. Der kommende Gegner aus Römerstein ist jedoch für Kottmann schwer einzuschätzen. Zwar sei das Spiel, wenn man die Tabelle als Maßstab nimmt, eine klare Sache zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellenachten aus Römerstein, doch die Gäste präsentieren sich erfahrungsgemäß in Spielen gegen tabellarisch bessere Mannschaften deutlich stärker. So erspielte sich Römerstein in der vergangenen Woche ein 2:2-Remis gegen den Tabellenführer aus Bad Saulgau. Für das Spiel hofft Kottmann auf eine gute Chancenverwertung seiner Mannschaft.

SG Griesingen – TV Derendingen II (Sonntag, 11 Uhr). - Nachdem die Begegnung am vergangenen Wochenende verlegt worden war, ist für die SG Griesingen das Heimspiel gegen Derendingen das erste Spiel in der Rückrunde. Dabei treffen sie auf den zehntplatzierten TV Derendingen II, das Vorrundenspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Um den Abstand zum unteren Teil der Tabelle aufrechtzuerhalten, strebt SGG-Trainer Alex Knapp mit seiner Mannschaft einen Sieg an. Nachdem die Witterungsbedingungen in der Vorbereitungsphase nicht besonders gut waren, hofft Knapp am Sonntag auf gute Platzverhältnisse. Für die Begegnung gegen Derendingen wird Griesingen nach Worten von Knapp eine „schlagkräftige Truppe“ stellen. Allerdings fällt Sabrina Ströbele weiterhin verletzungsbedingt aus. Die Vorbereitungsspiele gegen die SGM Blautal/Jungingen (3:1) und den SV Uttenweiler (0:4) waren laut SGG-Trainer „okay gewesen“. Da Knapp insgesamt auch mit den Leistungen seines Teams in der Vorrunde zufrieden war, wird es keine taktischen Umstellungen innerhalb der Mannschaft geben.

Bezirksliga: SG Öpfingen – SGM Fulgenstadt/Herbertingen (Sonntag, 11 Uhr). - Die SG Öpfingen bestreitet mit einem Nachholspiel gegen die SGM Fulgenstadt/Herbertingen ihre erste Partie nach der Winterpause. Trotz der schwierigen Verhältnisse in den vergangenen Wochen ist SGÖ-Trainer Hasan Dönmez der Meinung, dass er und sein Team eine sehr gute Vorbereitung hinter sich haben. Im Durchschnitt hätten 18 Spielerinnen das Training besucht, so Dönmez. Im Vorbereitungsspiel gegen die TSG Salach erzielte die SG Öpfingen ein 2:2-Unentschieden. Dönmez hofft gegen den noch unbekannten Gegner, gut in die Rückrunde zu starten und einen Dreier einzufahren. Für das Spiel ist der Öpfinger Kader bis auf Melanie Ströbele und die langzeitverletzte Sarah Blakowski komplett.