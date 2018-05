Granheim erreicht Verbandsendrunde

Die Fußballerinnen des SV Granheim haben die Endrunde der württembergischen Hallenfußball-Meisterschaft erreicht. Der Verbandsligist belegte beim Vorrundenturnier in Hochdorf Rang drei und sicherte sich damit eines von drei Tickets für die Finalrunde in zwei Wochen. Die SG Altheim als zweiter Vertreter aus dem Bezirk Donau schied dagegen aus. Granheim verpasste in Hochdorf nur knapp das Finale, in der Vorschlussrunde verlor der SVG erst im Sechs-Meter-Schießen gegen Bellenberg. Die Oberligisten Bellenberg und Tettnang spielten schließlich um den Turniersieg (Tettnang setzte sich durch), während Granheim das Spiel um Platz drei gegen den Verbandsliga-Konkurrenten Jungingen für sich entschied.