Granheim entscheidet Derby für sich

Die Fußballerinnen des SV Granheim haben das Derby gegen den VfL Munderkingen am letzten Landesliga-Spieltag vor der Winterpause mit 1:0 gewonnen. Die SG Altheim erzielte gegen den SV Uttenweiler ein 0:0. In der Bezirksliga trennten sich die beiden Spitzenteams SG Dettingen und SG Öpfingen mit einem Unentschieden. Der SV Granheim II verlor zu Hause gegen den FV Weithart II.

Landesliga: SG Altheim – SV Uttenweiler 0:0. - Mit dem Ziel, einen Sieg einzufahren startete die SG Altheim in ihr letztes Vorrundenspiel der Saison. Allerdings machte es die sehr defensiv eingestellte Mannschaft aus Uttenweiler der SGA schwer, ins Spiel zu finden. Laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann waren die Gäste aus Uttenweiler die gesamte Spielzeit „darauf ausgerichtet gewesen, unser Spiel zu zerstören und Bälle wegzuschlagen“. Kottmanns Mannschaft gelang es nicht, ein spielerisches Mittel gegen diese Spielweise zu finden. Zudem wurden die sich ergebenden Chancen nicht genutzt. Auch wenn der Aufsteiger gegen Uttenweiler einen Sieg verpasste: Die SG Altheim überwintert nach einer guten Vorrunde auf dem vierten Tabellenplatz der Landesliga.

SV Granheim – VfL Munderkingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Lisa Pfänder (48.). - Am Samstagabend standen sich die beiden Derbygegner aus Granheim und Munderkingen gegenüber. Insgesamt gesehen war das Spiel ausgeglichen, allerdings war der SV Granheim nach Worten von SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald und von VfL-Trainer Andreas Schellinger um das eine erzielte Tor besser gewesen. Durch den Ausfall von Spielerin Jana Romer hatte SVG-Trainer Steffen Kemedinger die Granheimer Mannschaft umgestellt und zudem offensiver ausgerichtet. Die erste Torchance des Spiels hatten jedoch die Gäste aus Munderkingen, die in der Anfangsphase die besseren Aktionen zeigten. In den 25 Minuten vor und nach der Halbzeitpause hatte Granheim mehr vom Spiel und war torgefährlicher. Der Treffer kurz nach der Halbzeitpause durch SVG-Spielführerin Lisa Pfänder war zu diesem Zeitpunkt verdient. Erst in der Schlussphase des Spiels drehte Munderkingen nochmal auf und kam zu mehreren Aktionen vor dem Granheimer Strafraum, aus denen jedoch keine gefährliche Torchance entstand. Mit dem Sieg im Derby hat der SV Granheim den Relegationsplatz verlassen und kletterte auf Platz neun der Tabelle. Währenddessen muss der VfL Munderkingen als Tabellenschlusslicht in die Winterpause gehen.

Regionenliga: SG Griesingen – FC Römerstein 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Jana Scheffe (20.), 1:1 Franziska Frigan (27.). - Im Duell der beiden Tabellennachbarn mussten sich die SG Griesingen und der FC Römerstein die Punkte teilen. Gleich in der Anfangsphase des Spiels hatte sich Griesingen gute Torchancen erarbeitet – diese blieben allerdings ungenutzt. Mit der laut SGG-Trainer Alex Knapp ersten richtigen Chance der Gäste aus Römerstein musste Griesingen den Gegentreffer einstecken. Der Ausgleich sieben Minuten später durch Franziska Frigan war für Knapp verdient. Am Ende war Knapp enttäuscht über den Spielausgang, denn obgleich die Spielanteile beider Mannschaften ausgeglichen waren, hatte seine Mannschaft die „zwingenderen Torchancen“. Die SG Griesingen bleibt auf dem momentan neunten Tabellenplatz.

Bezirksliga: SV Granheim II – FV Weithart 0:2 (0:0). - Tore: 0:1, 0:2 (72., 80.). - Obgleich der FC Weithart aus Sicht der Tabelle der Favorit war, lieferten sich die beiden Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Zum Bedauern von SVG-Trainer Reinhold Oßwald beförderte seine Mannschaft den Ball zweimal fast selbst ins eigene Tor und musste somit bittere Gegentreffer einstecken. Die Gäste aus Weithart waren nach der 2:0-Führung besser im Spiel als Granheim. „Von der Einstellung und kämpferischen Leistung wäre ein Punkt mehr als verdient gewesen“, sagte Oßwald, der nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. Er lobte vor allem die Leistung von Torhüterin Jennifer Van Stichel.

SG Dettingen – SG Öpfingen 3:3 (2:2). - Tore: 0:1 Rebecca Kneißle (14.), 1:1 Annika Barth (21.), 1:2, 3:3 Tatjana Bitterle (23., 62.), 2:2 Angela Grgic (33.), 3:2 Nina Auburger (52.). - In dem hart umkämpften Spiel trennen sich die beiden Spitzenmannschaften der Bezirksliga mit einem Remis. Die SG Öpfingen startete gut in das Spiel und ging in Führung. Die Dettinger Antwort kam keine zehn Minuten später. Auch nach der erneuten Öpfinger Führung gelang der SGD der Ausgleich. Die eigene Führung konnte die Mannschaft um SGD-Trainer Patrick Baier in der Schlussphase des Spiels jedoch nicht halten. „Öpfingen hatte zum Schluss mehr vom Spiel“, sagte Baier. Daher sei er mit dem Ergebnis zufrieden. „Ich kann gut damit leben“, sagte der Dettinger Trainer. Seine Mannschaft geht nach der Punkteteilung als ungeschlagener Tabellenführer in die Winterpause. Die SG Öpfingen hielt den Anschluss am oberen Drittel der Tabelle und sicherte den dritten Tabellenplatz.