Granheim dominiert im Test gegen Öpfingen

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben sich zu Hause in einem Testspiel mit 6:0 gegen den Regionenligisten SG Öpfingen durchgesetzt.

SV Granheim – SG Öpfingen 6:0 (4:0). - Tore: 1:0 Julia Schmid (8.), 2:0, 4:0 Chantal Fath (9., 44.), 3:0, 6:0 Franziska Uhl (14., 86., FE), 5:0 Carina Heilig (62., ET.). - Bereits früh gingen die Fußballerinnen des SV Granheim die Führung im Spiel gegen den Regionenligisten Öpfingen in Führung und bestimmten weiter das Spielgeschehen. Das Team von SGÖ-Trainer Cemal Güney setzte nur wenige Akzente. Für Granheim war es das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Verbandspokalspiel am Montagabend. Die SG Öpfingen spielt am Sonntag, 25. August, 11 Uhr, gegen den FC Wacker Biberach.

Die SG Dettingen trifft in einem Vorbereitungsspiel am Samstag, 24. August, 19 Uhr, auf den Bezirksligisten SGM Baltringen/Schemmerhofen. Das geplante Vorbereitungsspiel der SGM Bergemer SV/Altheim II gegen Wacker Biberach am Sonntag wurde von Seiten der SGM abgesagt.