Granheim bannt Abstiegsgefahr – Meisterwimpel für Dettingen

Der letzte Spieltag in der Fußball-Landes-, Regionen- und Bezirksliga der Frauen ist gespielt und hat wegweisende Entscheidungen mit sich gebracht. In der Landesliga gewannen die Fußballerinnen des SV Granheim das Derby gegen den VfL Munderkingen und mit diesem Sieg sicherten sich die Älblerinnen den Klassenerhalt. In der Bezirksliga wurde der SG Dettingen der Meisterschaftswimpel überreicht. Die SG Öpfingen behauptete den Relegationsplatz und steht damit in der nächsten Woche im Entscheidungsspiel in die Regionenliga.

Landesliga: SV Uttenweiler – SG Altheim 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Sarah Ackermann (13.), 0:2 Annika Bollmann (35.), 0:3 Tanja Kottmann (47.), 0:4 Angela Hospach (78.). - Die SG Altheim ließ im letzten Spiel gegen den SV Uttenweiler nichts anbrennen. Von Beginn an war die Mannschaft von SGA-Trainer Gerhard Kottmann spielbestimmend. Nach dem 0:0-Remis im Vorrundenspiel mit vielen verpassten Torchancen gelang es dem Aufsteiger aus Altheim am Samstag im Rückrundenspiel, die sich ergebenden Chancen zu nutzen und den dritten Tabellenplatz mit den gewonnenen drei Punkten erfolgreich zu verteidigen.

VfL Munderkingen – SV Granheim 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Lea König (54.), 0:2 Franziska Uhl (90.). - Im Derby zwischen dem VfL Munderkingen und dem SV Granheim setzten sich die Fußballerinnen aus Granheim durch. Nachdem der VfL in der ersten Halbzeit noch erfolgreich dagegengehalten hatte, gewannen die Granheimerinnen in der zweiten Halbzeit die Oberhand. „In der zweiten Hälfte des Spiels ging uns dann die Kraft aus“, sagte VfL-Trainer Manuel Saile. Trotz der Niederlage war Saile mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Aus Sicht der Granheimerinnen war man dem Gegner laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger sowohl spielerisch als auch läuferisch überlegen. Für beide Trainer war der Granheimer Sieg verdient. Mit dem Derby-Sieg gelang den Granheimerinnen der Sprung weg vom Relegationsrang und auf den siebten Tabellenplatz.

Regionenliga: FC Römerstein – SG Griesingen 6:1 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:1 (20., 25., 40., 50., 80., 83.), 4:1 Lena Leicht (60.). - Im letzten Saisonspiel zeigte die SG Griesingen keine gute Leistung. „Spielerisch war es von beiden Mannschaften kein gutes Niveau“, sagte SGG-Trainer Alex Knapp. Je länger das Spiel andauerte, desto kampfbetonter wurde der Einsatz der Gastgeberinnen. Zusätzlich sah Knapp die mangelnde Chancenverwertung seines Teams als Grund für die klare Niederlage an. Für ihn war die Niederlage zwar verdient, jedoch viel zu hoch ausgefallen.

Bezirksliga: SG Dettingen – SV Uttenweiler II 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Nina Auburger (3.), 2:0 Verena Richter (25.), 3:0 Annika Barth (72.). - Vor Spielanpfiff überreichte Staffelleiterin Julia Traub der SG Dettingen den Meisterwimpel. Bereits vor zwei Wochen hatte das Team um SGD-Trainer Patrick Baier sich den Titel frühzeitig gesichert. So konnte die Elf von Baier ohne Druck ins Spiel gegen den SV Uttenweiler gehen. Mit dem schnellen Tor in der dritten Minute setzte die SG ein frühes Zeichen. Zwei weitere Treffer folgten im Laufe des von der SG Dettingen bestimmten Spiels. Das Ziel, sich vor heimischem Publikum noch einmal gut zu präsentieren, hat Baiers Mannschaft mit einer engagierten Leistung erreicht.

SV Granheim II – SV Unlingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Mona Sauter (24.), 0:2 Sabrina Hecht (42.), 0:3, 0:4 Chantal Fath (48., 56.). - Bereits eine Woche zuvor hatte sich der SV Granheim II den Verbleib in der Bezirksliga gesichert. „Da wir nicht mehr gewinnen mussten, sind wir an die Leistung der letzten Wochen nicht mehr rangekommen“, sagte Trainer Reinhold Oßwald. Für ihn hat der SV Unlingen verdient gewonnen. Die Niederlage hat laut Oßwald „der Festlaune jedoch keinen Abbruch getan“. So unterstützten die Granheimer Spielerinnen nach dem eigenen Spiel noch ihre Vereinskameradinnen bei deren Landesliga-Derby beim VfL Munderkingen.

SG Öpfingen – SV Sigmaringen 7:0 (5:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Johanna Dolpp (1., 29., 33.), 4:0, 6:0, 7:0 Tatjana Bitterle (37., 64., 77.), 5:0 Vanessa Hertenberger (44.). - Für die SG Öpfingen ging es im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht SV Sigmaringen laut SGÖ-Trainer Cemal Güney „nochmal um alles“. Dementsprechend motiviert und agil startete seine Elf ins Spiel. Bereits in der ersten Spielminute ging die SG in Führung. Da die SG Öpfingen laut Trainer Güney das Spiel über 90 Minuten bestimmte, ließen weitere Treffer nicht allzu lange auf sich warten. Mit dem 7:0-Kantersieg sicherte sich die SG Öpfingen den Relegationsplatz und wird am Sonntag, 16. Juni, im Entscheidungsspiel in die Regionenliga 5 auf den TSV Dettingen/Ems (Bezirk Alb) treffen.