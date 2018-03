Graddler“ in der ehemaligen „Schwäbische Zellstoff AG”

Zu einer von Paul Kinzelmann organisierten Führung haben sich 20 Graddler im Sappi Werk Ehingen eingefunden. Janette Seegräf erklärte der Männersportgruppe des SC Nasgenstadt, dass Papier in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist.

Kein Material begleitet uns umfassender durch den Tag. Von der Zeitung beim Frühstückstisch, den Toilettengang über die Aktenberge im Büro, die Werbepost im Briefkasten bis hin zur Gute-Nacht-Lektüre. Jeder Bundesbürger verbraucht pro Jahr durchschnittlich etwa 230 Kilo Papier. In Ehingen wird chlorfreien Sulphitzellstoff aus Buchen- und Fichtenholz produziert, aus dem dann ein Sortiment an gestrichenem Papier im Bogen- und Rollenformat in matter- oder seidenmatter Oberfläche hergestellt wird.

Nach einer interessanten und aufschlussreichen Theorieeinführung schloss sich eine Werksbesichtigung an. Die „Graddler“ waren erstaunt, dass mehr als 500 Mitarbeiter mit modernster Technologie in Ehingen arbeiten. Nicht nur die Papierstellung selber, sondern auch die damit verbundene Logistik mit selbstfahrenden Staplern und einem computergesteuerten Hochregallager werden ihnen in guter Erinnerung bleiben.