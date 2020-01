Gräfin Mariza verzückt in der Lindenhalle

Bereits zum sechsten Mal gastierte die Johann-Strauß-Operette Wien am Donnerstag in der Ehinger Lindenhalle. Nach dem „Vogelhändler“, der „Fledermaus“, „Wiener Blut“, dem „Bettelstudent“ und dem „Zigeunerbaron“ stand diesmal „Gräfin Mariza“ auf dem Programm.

Mehr als 400 Zuhörer erlebten die bekannte Operette des Komponisten Emmerich Kálmán in einer heiter-beschwingten Version der Wiener Bühne mit zwölf Solisten, mehr als 40 Darstellern, einem Orchester unter der Leitung von Guillaume Fauchère im Bühnengraben der Lindenhalle und drei Bühnenbildern mit vielen Details.

Mit feurigen Csardas-Melodien begann die Geschichte um die Liebe des verarmten Grafen Tassilo (gespielt von Ken Takashima) zur reichen Gräfin Mariza (Irena Krsteska) auf dem ungarischen Schloss der Gräfin, in das sich Tassilo als Verwalter eingeschlichen hat. Hier will er seiner geliebten Schwester Lisa (Da-Yung Cho) ihre Mitgift verdienen und mit ihr sang Tassilo das bekannte Lied „Schwesterlein, Schwesterlein“. Auch Gräfin Mariza trägt zu Turbulenzen in ihrem Schloss bei, weil sie, um ihre Freier loszuwerden, die Verlobung mit Baron Zsupan (Felix Nikola) ankündigt, den es angeblich gar nicht gibt, der aber plötzlich auftaucht, der Gräfin den Hof macht und sie auffordert: „Komm mit nach Varasdin“. Traurig ist Tassilo, als er von einer Feier ausgeschlossen wird und singt mit „Komm Zigan, spiel mir was vor“ das wohl bekannteste Stück der Operette. Schließlich kommen sich Mariza und Tassilo doch näher, als die Gräfin aber einen Brief Tassilos entdeckt und meint, er habe es nur auf ihr Geld abgesehen, jagt sie ihn aus dem Schloss. Als schließlich Fürstin von Guddenstein (Stefanie Kopinits), die reiche Tante Tassilos, auftaucht ist die Mitgift für Lisa gerettet und Tassilo, als nun wieder reicher Graf, ein ebenbürtiger Partner für Gräfin Mariza. Zum Happy-End der Kálmán-Operette singt Tassilo für die Gräfin: „Sag ja, mein Lieb“ und Mariza sagte „Ja“. Der lange Applaus des Ehinger Publikums führte am Schluss zu mehreren Vorhängen. Das Ensemble verabschiedete sich mit dem Lied: „Das Studium der Weiber ist schwer“ aus der „Lustigen Witwe“ und der Ankündigung, dass die Johann-Strauss-Operette Wien am 22. Januar 2021 mit der Operette „Die lustige Witwe“ wieder nach Ehingen kommen wird.