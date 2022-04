Gottesdienst mit Passionsmusik am Gründonnerstag

Die Passionsmusik der Kantorei Ehingen wird in diesem Jahr im Gottesdienst am Gründonnerstag, 14. April, um 20 Uhr in der Ev. Stadtkirche erklingen. Es werden Johann Sebastian Bachs Kantaten „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ und „Christus, der ist mein Leben“ zu hören sein. Diese Kantaten haben einen Bezug zum Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu und der Nachfolge, die daraus für Christen abgeleitet wird.

Die sogenannte „Kreuzstabkantate“ ist eine Solo-Kantate für Bass. Der Schlusschoral, dieser Kantate „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ wird vom Chor übernommen. Internationale Aufmerksamkeit erhielt dieser Bach-Choral in den 90er Jahren vor allem durch die Vilsmaier Verfilmung des Romans „Schlafes Bruder“ des österreichischen Schriftstellers Robert Schneider. In der Kantate „Christus, der ist mein Leben“ werden neben dem namensgebenden Choral dieser Kantate und erläuternden Rezitativen und Arien noch weitere Choräle zitiert, so der Lutherchoral „Mit Fried und Freud ich fahr dahin“, der Choral „Valet will ich dir geben“ und die österliche Strophe „Weil du vom Tod erstanden bist, werd ich im Grab nicht bleiben“ aus dem Choral „Wenn mein Stündlein vorhanden ist“.

Den musikalischen Rahmen der Liturgie dieses Gottesdienstes am Gründonnerstag bilden das von Wolfgang Amadeus Mozart komponierte „Münchner Kyrie“ und die Vertonung des „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ausführende sind die Leipziger Solisten: Gun-Wook Lee, Bass und Tenor Falk Hoffmann, weiterhin Musiker des Mitteldeutschen Kammerorchesters unter der Führung von Konzertmeister Andreas Hartmann, sowie die Kantorei Ehingen unter der Leitung von Kirchenmusiker Christoph Mehner.