Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche

Die Kolpingfamilie beging am Sonntag, 4. Dezember den Kolpinggedenktag. Dieser begann mit einem feierlichen Gottesdienst in unserer Stadtpfarrkirche. Anschließend fand eine Feierstunde mit Ehrungen im Kolpinghaus statt.

Nachdem unser Präses Harald Gehrig im Gottesdienst in den Gedenktag eingeführt hatte, sprach der Vorsitzende Hermann Mertel in einer kurzen Ansprache über den laufenden Update-Prozess im Kolpingwerk. Vom 4. bis 6. November wurde von der Bundesversammlung in Köln das neue Leitbild beschlossen. Dieses gliedert sich in die drei Teile: Kolping heute - Kolping handelt - Kolping in Zukunft.

Im weiteren wurden die drei Themen näher erläutert. Auf einem Kolpingtag im Jahr 2025 wird der Update-Prozess dann feierlich abgeschlossen. Es folgten dann die Ehrungen langjähriger Mitglieder*innen. Für 25 Jahre wurde Carolin Johler geehrt. Für 65 Jahre wurden Werner Pfister, Eugen Brunner und Josef Brunner geehrt. Der Kolpinggedenktag klang mit ein paar Adventsliedern und einem gemeinsamen Essen aus.