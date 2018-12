Gospelsänger reißen Zuhörer mit

Gospel und sich bequem im Sitz mit untergeschlagenen Armen zurücklehnen geht gar nicht, hat der Regisseur Sammy Ciroc der „Best of Black Gospel“ dem Publikum in der Lindenhalle gleich zu Beginn des Konzertes versichert. „Wenn Sie mitklatschen, mitsingen und eine Gänsehaut fühlen, das ist Gospel“, bläute Ciroc den Zuhörern ein. Mit den bekanntesten und beliebtesten Gospels brachten die „Best of Black Gospel“ ihre Zuhörer schnell auf Betriebstemperatur.

Einem hinreißend von Steven Spradley gesungenen „Amazing Grace“ folgte „Glory, glory halleluja“ und schon klatschten und stampften die Zuhörer in der nahezu ausverkauften Lindenhalle alle mit. Mit „When the Saints go marching in“ ging es mit den Ohrwürmern weiter.

Tausendsassa Ciroc ist nicht nur der Regisseur der Gospelsinger, er ist Schlagzeuger, Sänger und Entertainer dazu. Ciroc hat mit seiner Truppe die besten Gospelsänger aus den Staaten zusammengebracht und tourt mit ihnen jedes Jahr zwei Monate durch Deutschland. Sie haben Auftritte in der Stuttgarter Liederhalle, in Hamburg in der Michaeliskirche, in Mainz im Kurfürstlichen Schloss, waren auch schon bei Thomas Gottschalk und Carmen Nebel in deren Shows

Ciroc erinnerte an die Rassenunruhen in den Südstaaten der USA in den 60er-Jahren, als Martin Luther King seinen legendären Traum hatte. „Aber King war auch oft deprimiert und traurig, dann hat Mahalia Jackson für ihn gesungen „Precious Lord, take my hand“, Dephanie sang es ebenso berührend für die Zuhörer in der Lindenhalle. Weitere Evergreens wie „We shall overcome“, „He has got the whole world in his hand“ und natürlich „Down by the riverside“ brachten die Halle beim Wettstreit im Mitsingen zwischen linker und rechter Seite zum Zittern, Ciroc sprang dabei wie ein Panther von einer Bühnenseite zur anderen.

Bunt und afrikanisch wurde es nach der Pause, die sich sowohl Sänger wie Zuhörer redlich verdient hatten. Tief in die Wurzeln des Gospels tauchten die Sänger ein, und damit begann der wohl stärkste Teil des Konzertes. „Meine Welt ist nur Frieden und Liebe“ sang Dephanie mit ihrer schönen Stimme. Ungeheuer variationsreich Elliott mit dem Halleluja – von ganz tief bis ganz nach oben reichte seine Stimme. Mit „Go down Moses“ überzeugte Ciroc am Schlagzeug und als Sänger.

Weihnachtslieder durften in der Adventszeit nicht fehlen, „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf Deutsch und Englisch und ein fröhliches „Jingle Bells“ für die Männer tiefer gesetzt als für die Frauen sind nun nicht unbedingt Gospels. Aber mit dem letzten Song „Tell it over the mountains, tell it everywhere, that Jesus Christ is born“ waren die Black Gospel Sänger wieder ganz bei sich, der Beifall entsprechend stürmisch.