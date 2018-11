Gospelsänger aus den USA treten in Ehingen auf

Der Chor „The Best of Black Gospel“ gibt auf seiner Jubliäumstour durch Europa zum 20-jährigen Bestehen ein Gastspiel in Ehingen. Am Mittwoch, 12. Dezember, wollen die Gospelsänger in der Lindenhalle ein emotionales Programm bieten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Der Gospelchor besteht aus einer Auswahl ausgezeichneter Gospelsänger und -sängerinnen aus den USA. Die Künstler präsentieren die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm mit instrumentaler Begleitung. Immer wieder ist der Chor auch im Fernsehen zu sehen, etwa bei Sendungen mit Carmen Nebel, Florian Silbereisen oder José Carreras.

Die Sänger können bereits auf eine 20-jährige Tourneegeschichte zurückblicken, auf mehr als eine Million Konzertbesucher und weit mehr als 1500 Konzerte in Europa. Im Repertoire des Chores sind überaus bekannte Titel wie „Oh Happy Day“, „Joshua fit the Battle of Jericho“, „Down by the Riverside”, „Walk in Jerusalem“, „Amazing Grace“, „Go Down Moses“, „Oh How I Love Jesus“, „Agnus Dei“ oder auch „This Little Light of Mine“.

Die Mitglieder des Chores entstammen dem breitgefächerten musikalischen Schmelztiegel der afroamerikanischen Gospelszene. Jeder von ihnen hat die traditionellen Gospellieder bereits von Kindesbeinen an in den Gottesdiensten der „African-American churches” aufgesogen und verinnerlicht.

Karten für das Konzert in der Lindenhalle gibt es bei der „Schwäbischen Zeitung“ online unter www.schwäbische.de/tickets.