Gospelchor Voices Alive singt in St. Klara

Der Gospelchor Voices Alive tritt am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Klara in Ulm-Eselsberg (Virchowstraße) auf. Laut Pressemitteilung des Veranstalters setzt sich das aktuelle Konzertprogramm aus ausgewählten Gospels, Songs und afrikanischer Chormusik zusammen, und helfe „mit uns zusammen neuen Mut, neue Kraft und Zuversicht aufzutanken“. Musik beschwinge und befreie, könne Trost spenden und neue Energie und Hoffnung in uns wecken: „Nehmen Sie davon ein bisschen mit in Ihren Alltag, auf Ihren persönlichen Lebensweg“, so die die Mitteilung weiter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.