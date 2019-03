Golfclub Donau-Riss auf der Erfolgsspur

Nur zufriedene Gesichter bei den Mitgliedern und beim Vorstand des Golfclubs gab es bei der Mitgliederversammlung, die traditionell im Hotel Adler in Ehingen abgehalten wurde.

Präsident Christian Dangel und Schatzmeister Wolfram Jacob konnten bei den Eckpunkten Mitgliederzuwachs, Haushalt, Liquidität, Baumaßnahmen, Betriebshof und Personalsituation nur Erfolgsmeldungen abgeben, die zur Folge hatten, dass alle Planungen und Personalentscheidungen jeweils einstimmig erfolgten.

Präsident Dangel ging in seinem Bericht zunächst auf die Mitgliedersituation ein. 2018 konnten 71 neue Mitglieder geworben werden, eine Zahl, um die jeder andere Golfclub in Süddeutschland die Ehinger beneiden würde. Mit 491 vollzahlenden Mitgliedern, gerechnet ohne Kinder, Jugendliche, Fernmitglieder und Zweitmitglieder, kommt der Golfclub dem angestrebten Ziel von 550 Mitgliedern Jahr für Jahr näher.

Ein besonderer Dank galt in seiner Rede der bisherigen Vizepräsidentin Christine Schaumlöffel, die mehrere Jahre eng und gut mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatte und durch viele Ideen das Clubleben bereichert hätte. Dank galt auch dem ausscheidenden Jugendwart Bernd Schneider, der sich wieder mehr auf sein eigenes Golfspiel konzentrieren will. Nach dem Ausscheiden zweier Greenkeeper konnte mit Scott Douglas ein neuer stellvertretender Headgreenkeeper gefunden werden, während ein geeigneter Landmaschinenmechaniker noch gesucht wird. Für den kostenfreien Umbau des Golfstadels zu einem schmucken Gebäude für die Golfschränke bedankte er sich bei Mitglied Christian Hagemüller. Erfreulich sei auch, so Dangel, dass Golfpro Florian Mödl eine talentierte Auszubildende finden konnte. Ochirchuluun Dolgor aus der Mongolei wird in den nächsten Jahren ihre Ausbildung zum Golfprofessional absolvieren. In seinen Dank schloss der Präsident Inge und Uli Böttcher in besonderer Weise ein, welche die gesamte Planung für den Anbau der Sanitär-, Rezeption- und Gasträume kostenlos übernommen hatten und jetzt auch den Bau von Anfang an stets begleiten. Großer Beifall der Mitglieder war ein Zeichen des Dankes für die Familie Böttcher. Architekt Böttcher stellte dann in einem Vortrag alle Neubaumaßnahmen vor. Schatzmeister Wolfram Jacob trug wieder sehr professionell und für jedermann verständlich den Bericht zur Finanzsituation des Golfclubs vor. Durch die steigenden Zahlen der Vollmitglieder konnten 2018 schon über 570 000 Euro allein aus Mitgliedsbeiträgen erwirtschaftet werden. Durch auslaufende Finanzierungsverträge, einen mit modernen Maschinen ausgestatteten Betriebshof und eine funktionierende Verwaltungssoftware konnten weitere Einsparungen erzielt werden, so dass der Club einen sechsstelligen Betrag den Rücklagen zuführen konnte. Auch die Liquidität des Clubs zum Jahresende ist so ausgezeichnet, dass der Golfclub künftige Maschineninvestitionen zur Platzpflege aus Eigenmitteln finanzieren wird. Schatzmeister Jacob ging abschließend noch auf die Finanzierung der Neubaumaßnahmen ein, die auf der Basis einer grundsoliden kaufmännischen Berechnung ohne weitere Belastung für die Mitglieder erreicht werden konnte.

Die Kassenprüfer Detlef Werner und Richard Kramer konnten von einer vorbildlichen Arbeit im Finanzbereich des Clubs berichten. Detlef Werner zollte dem Schatzmeister und den beiden Clubsekretärinnen großes Lob und bedankt sich abschließend mit der Aussage: "Was wir bei der Kassenprüfung vorgefunden haben ist auf einem Topniveau". Die Entlastung wurde vom Alt-OB Johann Krieger vorgenommen. Auch er schloss sich den Lobes- und Dankesreden an und meinte, dass es sehr wohltuend sei, in einem solch gut geführten Golfclub zu sein. Die Entlastung des Vorstandes wurde dann per Abstimmung vorgenommen und erfolgte einstimmig.

Als neuer Vizepräsident kandidierte Christopher Neuhaus aus Laupheim, der seine Vorstellung damit begann, dass der Club und der Vorstand den Mitgliedern sehr viel geben würde und man dann auch etwas zurückgeben sollte. Ebenfalls neu im Vorstand wird Stefan Laese sein, der erst seit zwei Jahren im GC Donau Riss Mitglied ist und die Aufgaben des Jugendwarts übernehmen wird. Beide Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig wurden Wolfram Jacob als Schatzmeister, Andreas Köhler als Schriftführer und Eugen Schlegel als Marketing- und Sponsorenbeauftragter.

Abschließend wurde noch über einen Antrag des Vorstandes abgestimmt, der künftig Personen unter 32 Jahren eine vergünstigte Mitgliedschaft ermöglicht. Mit nur einer Gegenstimme wurde dieser Antrag angenommen.