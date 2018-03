Gmeiner-Schüler schnuppern in die Werkstatt

Das Projekt KooBo zielt darauf ab, Schülern Ausbildungsberufe und deren Anforderungsprofile näher zu bringen. Auch die Gewerbliche Schule engagiert sich in diesem Projekt und gab acht Schülern der Hermann-Gmeiner-Schule die Möglichkeit zu einem Schnuppertag.

Für Jugendliche ist es nämlich gar nicht so einfach zu wissen, welche Berufsausbildung für sie geeignet ist. Diese Erfahrung hat auch Marion König, Sonderschullehrerin an der Hermann-Gmeiner-Schule in Ehingen, gemacht: „Oft sind die Vorstellungen unserer Schüler, welches Qualifikationsniveau ein bestimmter Beruf – wie zum Beispiel der des Polizisten – erfordert, völlig unrealistisch.“ Deshalb sei es wichtig, dass sie die Möglichkeit bekämen, Einblick in das breite Spektrum vieler beruflicher Tätigkeitsfelder zu erhalten.

Dies zu realisieren ist das Ziel des Projekts „KooBO“. Die Abkürzung steht für Kooperative Berufsorientierung. KooBO wird vom Land getragen und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Die IHK Ulm koordiniert dabei als außerschulischer Projektleiter die Zusammenarbeit der Schulen mit externen Einrichtungen und Unternehmen. Bereits im dritten Förderjahr kooperiert die IHK Ulm mit der Hermann-Gmeiner-Schule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen, kurz SBBZ.

„Als die IHK bei uns anfragte, ob wir bei dem Projekt mitmachen wollen, haben wir unsere Teilnahme sofort zugesichert“, sagt Jochen Münz, Schulleiter der Gewerblichen Schule Ehingen. Die Förderschüler könnten auf diese Weise eine berufliche Schule und ihre vielfältigen Bildungsangebote zumindest ausschnittsweise selbst kennen lernen. Damit der Eindruck nachhaltig in deren Gedächtnis haften bleibt, wurde der Schnuppertag in der Werkstatt der Abteilung Holz der Gewerblichen Schule Ehingen mit einem Projektauftrag kombiniert. „Die Förderschüler haben mit Schülern unserer Berufsfachschule acht Solitär-Steckspiele gefertigt“, präzisiert Josef Huber, Technischer Lehrer an der Gewerblichen Schule Ehingen. Etwas in Händen zu halten, ein Ergebnis vorweisen zu können sei bestimmt sehr motivierend, findet auch Sigrid Halbherr, die seitens der IHK Ulm das Projekt begleitet.

Das Solitär-Steckspiel soll außerdem als soziales Kontaktinstrument eingesetzt werden. „Am 20. März besuchen wir das Seniorenheim Haus Katrin in Ehingen“, kündigt Marion König an. Dann soll das Steckspiel zum Einsatz kommen. Josef Huber zieht ebenfalls ein positives Fazit des Fachschüler-Schnuppertages und verspricht, dass dieser 2019 wiederholt wird.