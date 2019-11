Glyphosat: Über die Folgen von Pestiziden im Essen

Großes Interesse herrschte am Montag im vollbesetzten Saal der Rose in Berg am Referat des Molekularbiologen und Genetikers Gilles-Eric Séralini. Der weltweit bekannte Professor von der Universität im französischen Caen präsentierte den anwesenden Bauern und Verbrauchern die Ergebnisse seiner 2012 erstmals veröffentlichten Studien, nach denen Unkrautvernichter aufgrund ihrer Begleitstoffe weitaus giftiger sind als das in ihnen enthaltene Glyphosat. Bestätigt werden die Aussagen des Experten von einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Oktober dieses Jahres.

Professor Séralini wies anhand von Langzeitfütterstudien an Ratten nach, dass die Industrie mit der Glyphosatdiskussion die Öffentlichkeit getäuscht habe. Der französische Spitzen-Biokoch und Küchenchef Jérome Doucelet, mit dem Séralini zusammenarbeitet, belegte, dass man Pestizide in Lebensmitteln herausschmecken kann. Eingeladen zur Veranstaltung haben der BUND Ehingen, das Bündnis für eine agrogentechnikfreie Region Ulm und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Franz Häußler stellte als Sprecher der Veranstalter zunächst den ihm erstmals in der Tagesschau aufgefallenen Professor Séralini vor, der Träger des Ordre national du Mérite ist, was in Frankreich gleichbedeutend ist mit unserem Bundesverdienstkreuz. 2015 erhielt Séralini den „Whistleblower Preis“.

Forschung zur Vererbung

1994 begann Séralini zu untersuchen, wie genmanipulierte Lebensmittel sich auf Babys auswirken. Dabei hat er an den Genen, also den Erbinformationen der Babys, petrochemische Abfallstoffe entdeckt, die über Pestizide in den Körper der Babys gelangt sind. In Versuchen mit Ratten über fünf Generationen gelang ihm der Nachweis, dass sich Herbizide, Insektizide und Pestizide an den Genen festmachen und über alle fünf Generationen hinweg gewirkt haben. Die Weibchen mieden instinktiv die belasteten Männchen. Schon bei geringen Mengen traten vermehrt Immunschwächen und Tumore auf, der Spermienanteil im Ejakulat sank. Für Séralini stand sodann die Frage im Raum, was die zehn wichtigsten Störfaktoren in Babygenen sind. Im Rahmen dieser Fragestellung untersuchte er auch das häufigste Pflanzenschutzmittel „Roundup“ und stellte fest, dass dieses lediglich einen Anteil von 41 Prozent Glyphosat enthält. Bei den restlichen 59 Prozent handelte es sich um nicht deklarierte Stoffe. Diese fielen unter das „Betriebsgeheimnis“ des Herstellers Monsanto. Monsanto, jetzt von der Bayer AG übernommen, wollte um keinen Preis das Geheimnis lüften. Séralini jedoch forschte weiter. Sein Ergebnis: Der geheime Anteil von „Roundup“ besteht aus Hunderten verschiedener nicht ausgewiesener Erdölabkömmlingen und im Erdöl enthaltenen Schwermetallen. Dazu gehöre auch das seit 1974 für Pestizide verbotene Arsen.

Gefährlich ist die fertige Mischung

All diese Begleitbestandteile verursachen laut Séralini die an Ratten festgestellten Schädigungen, einschließlich Leber- und Nierenkrebs. Nach Aussage von Séralini ist „Roundup“ bis zu 100000-mal giftiger als reines Glyphosat, weshalb er der Industrie vorwirft, durch die Glyphosatdiskussion die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt zu haben. Kalifornische Gerichte hätten Betroffenen seit der Veröffentlichung seiner Studien inzwischen Schadensersatz zugesprochen, der Kurs der Aktien von Bayer sei um 47 Milliarden Dollar nach unten gegangen. Monsanto/Bayer hat aufgrund des EuGH-Urteils vom Oktober den Kampf verloren, den der Referent mit seinen Forschungen ausgelöst hat. Jeder Antragsteller muss nun sämtliche Bestandteile und deren Kummulations- und Synergieeffekte offenlegen. Schließlich sei es nicht das Glyphosat, sondern die fertige Mischung, die die Pflanzen tötet sowie Bauern und Verbraucher zunehmend vergiftet. Bisher habe der Antragsteller für die Risikoabwägung immer nur den Glyphosattest vorgelegt, wenn er die Zulassung eines Mittels beantragt hat. Nach Auffassung Séralinis beginnt mit dem aktuellen Urteil eine neue Ära für die Landwirtschaft und das Ende der Vergiftung. Séralini fordert, die Gewinne von Monsanto aufgrund der bisherigen Praxis müssten abgeschöpft und an die Landwirte zur Produktion ökologisch einwandfreier Produkte weitergegeben werden.

Küchenchef Jérome Doucelet stellte einen Versuch mit Wein vor. 71 Sommeliere bekamen in 195 Blindverfahren konventionell mit Pestiziden angebauten Wein und Biowein zum Kosten. 77 Prozent der Experten zogen die Bioweine den konventionellen vor. „Pestizide kann man schmecken“, lautete das Fazit, das er durch den Hinweis ergänzte, dass im Wein bis zu 11000-mal mehr Pestizide vorhanden seien als im Trinkwasser zugelassen. Er beklagte, dass durch den Verzehr von Pestiziden die Geschmacksnerven geschädigt würden. Gilles-Eric Séralini nannte als Ziel das Verbot aller toxischen Beistoffe.