Glombiger in Ehingen verläuft bis auf zwei Ausnahmen ruhig

Narrenchef Peter Kienle fasst den Glombigen am Freitagvormittag ganz kurz zusammen: „Dieser Glombige hat so viele Menschen in die Stadt geführt wie noch nie zuvor.“ Und auch in den Veranstaltungsorten habe es einen Rekord gegeben, denn noch nie seien so viele Wirtschaften, Besenwirtschaften und Zelte für die Narren geöffnet gewesen. Um 1.40 Uhr stieg Kienle in den Bus nach Kirchen und bis dahin hatte er versucht, an jeder Lokalität mit seiner Alexandergarde einmal Halt zu machen. „Den Viehmarkt als Veranstaltungsort mit einzubeziehen, hat den Glombigen entspannt“, ergänzt Kienle.

Der Leiter des Ordnungsamtes, Ludwig Griener, stimmt dem Narrenchef da voll und ganz zu. „Der Viehmarkt war ein Test und die Bilanz ist positiv.“ Gegen Mitternacht hatte Griener am Viehmarkt die Lautstärke überprüft und die Dämonen und den zweiten Zeltbetreiber gebeten, die Musik etwas leiser zu stellen, was dann auch geschehen sei. „Es gab nur sehr wenige Beschwerden über die Lautstärke“, sagt Ludwig Griener. Insgesamt werde des Ordnungsamt in der Nachbesprechung befürworten, dass der Viehmarkt als Veranstaltungsort beibehalten wird.

Ruhig und ausgelassen haben die Narren in Ehingen gefeiert. (Foto: kö) Eine Überplanung für den Groggensee präsentierte diese Gruppe. (Foto: kö) Die Bergsteiger erklommen den Watzmann. (Foto: SZ- kö) Ghostrider trieben ihr Unwesen. (Foto: kö) Ein Imker wurde von seinen Bienen umschwirrt. (Foto: kö) Werbung für Jugend musiziert machte diese Gruppe. (Foto: kö) Die Mädels vom Kürnbachtal ließen es sich gut gehen. (Foto: SZ- kö) Schmetterlinge flatterten durch die Straßen. (Foto: SZ- kö) Ausgebüxte Senioren unterwegs in den Gassen. (Foto: SZ- kö) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen Zahnbürsten und Pasta verteilten die Feen. (Foto: SZ- kö) Shrecks machten die Dämonengrotte unsicher. (Foto: kö) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Die schönsten Bilder vom Maschgra gau in Ehingen (Foto: MANFRED SCHERWINSKI) Und so könnte das Groggensee-Areal künftig aussehen. (Foto: Jüngel) 1 von 1

Dämonenchef Oliver Klumpp freut es, dass das Konzept mit dem neuen Standort am Viehmarkt funktioniert hat. „Ich denke, das wird unser neuer Platz werden“, so Klumpp. Ihm war es ein wichtiges Anliegen, vor dem Glombigen mit den Anwohnern in Dialog zu treten, damit keine Beschwerden aufkommen.

Nicht mehr Müll als die Jahre zuvor

Aus Sicht von Ordnungsamt und Polizei ist es trotz des Besucherrekords ein ruhiger Glombiger gewesen. Laut Ludwig Griener ist auch nicht mehr Müll angefallen als in den Jahren zuvor. Bereits um 6.30 Uhr waren die Mitarbeiter des Bauhofs damit beschäftigt, die Stadt aufzuräumen. Zweimal musste die Polizei am Glombigen eingreifen. Gegen 23 Uhr war ein Mann von einem Unbekannten angegriffen worden. Der 28-Jährige erlitt durch einen Schlag leichte Verletzungen. Ein Strafanzeige steht einem 20-Jährigen ins Haus, der gegen 2 Uhr auf einen 21-Jährigen losging. Der Angegriffene musste sich anschließend im Krankenhaus behandeln lassen.

Bereits gegen 19 Uhr hatte sich ein Siebenjähriger von seiner Familie im Getümmel auf dem Marktplatz abgesondert. Eine Lautsprecherdurchsage half, schnell war der Bub wieder bei den Eltern, heißt es im Polizeibericht.

