So feiert Kügelshausen heute ihren Glombigen

Wenn auch viele Traditionen in diesem Jahr erneut nicht stattfinden können, so feiert Ehingen, das heute zu Kügeleshausen wird, trotzdem ein wenig Fasnet. Mäschgerle sind seit den frühen Morgenstunden in der Stadt unterwegs, die Mitglieder der Narrenzunft Spritzenmuck haben sich trotz Einschränkungen ein paar Aktionen einfallen lassen.

++ Gesponsert von der Narrenzunft Spritzenmuck und vom Förderverein der Realschule haben bereits am Mittwoch, bevor die Realschüler in die wohlverdienten Ferien ausschwärmten, alle eine Fasnet-to-go- Tüte bekommen als kleinen Ersatz für das sonst am Glompigen übliche Schüleraustreiben. Im Kollegium sind alle Gruppen der Narrenzunft Spritzenmuck vertreten.

Närrischer Besuch in der Schule. (Foto: Körner)

++ Eine gemeinsame Aktion der Narrenzunft Spritzenmuck und des DRK Ulm/Heidenheim am Glompigen sollte bislang Unentschlossene dann am Glombigen zum Impfen animieren. Empfangen wurden Impfwillige von den Bütteln und von Dämonen in den kleinen Saal der Lindenhalle geleitet.

Am Glombigen wird in Ehingen geimpft. (Foto: Körner)

Dort wartete Impfärztin Christina Popp mit dem DRK Impfteam auf Impfwillige, die zwischen Biontech und Moderna Impfstoff wählen konnten.

++ Den Beginn der Fasnetsferien mit der üblichen Schüleraustreibung durch die Narrenzunft Spritzenmuck durfte es dieses Jahr nicht geben, aber so ganz haben die Narren die Schüler nicht vergessen.

„Nachdem letztes Jahr gar nichts ging, wollten wir diesmal wenigstens etwas machen“, sagte die Kügele Chefin Elvira Mall. So haben sie und fünf andere Frauen im Haus des Pfannen Mate Tüten für sie gepackt, die am Vormittag des Glompigen in den Ehinger Schulen und in Berg und Erbstetten, wo sie sonst zugange sind, verteilten. 400 Kilo Bonbons haben sie eingekauft, und 4500 Kügele gebacken.

++Ein wahrlich buntes Treiben mit Musik und Konfettiregen gab es am Donnerstag auch vor dem Kindergarten Sankt Martinus in Kirchbierlingen.

In Kirchbierlingen sind die Narren am Kindergarten vorbeigekommen. (Foto: Privat)

Eine närrisch gute Idee wurde zu einer närrisch guten Aktion. Die Eltern vom Kindergarten Kirchbierlingen haben spontan für Ihre Kinder einen kleinen Fasnetsumzug organisiert. Der Umzug fand direkt vor dem Kindergarten statt und wurde mit passender Musik von Musikanten des Musikvereins Kirchbierlingen begleitet.

