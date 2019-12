Glaubrecht hat den zweiten Meistergrad

Chris Glaubrecht vom Ehinger SC hat in Backnang die Prüfung zum zweiten Meistergrad (Dan) im Judo erfolgreich abgelegt. Mit Partner Jens Heimann hatte der Prüfungsauftakt bereits im Oktober mit der Teilnahme an den baden-württembergischen Kata-Meisterschaften in Karlsruhe begonnen – Kata bedeutet die Demonstration von Techniken im Bodenkampf, Angriff und Verteidigung, nach festgelegten Vorgaben. Mit dem dritten Platz qualifizierten sie sich in Karlsruhe auch für die deutschen Kata-Meisterschaften in Hameln. Bei der Prüfung zum Dan vor wenigen Tagen stellte sich Chris Glaubrecht der Prüfungskommission des Württembergischen Judo-Verbandes zur Beurteilung seiner Technikkenntnisse. Mit der Unterstützung von Jens Heimann als Partner und im Technikbereich von Pietro Guion war Glaubrecht bestens für die Prüfung vorbereitet und löste dann auch alle Aufgaben erfolgreich. Chris Glaubrecht und Jens Heimann wurden von der Prüfungskommission als technisch beste Teilnehmer der Prüfungsgruppe belobigt.