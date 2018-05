Girls-Day bei Sappi in Ehingen

Sechs Schülerinnen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren haben kürzlich am Girls-Day bei der Ehinger Papierfabrik Sappi teilgenommen. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags gab die Ehinger Zellstoff- und Papierfabrik den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich über technische Berufsfelder zu informieren. Nach einer Begrüßung durch den Geschäftsführer, Maik Willig, erhielten die Schülerinnen Informationen anhand einer Firmenpräsentation. Anschließend wurden sie durch das Werk geführt.

Die jungen Damen durften in diversen Fachbereichen sowie in der Lehrwerkstatt praktische Übungen durchführen. Dabei wurden sie von Sappi-Mitarbeiterinnen begleitet. Sie feilten, schleiften, schauten zu, wie Proben genommen werden und erlebten, wie Papier hergestellt wird. Außerdem hatten sie die Gelegenheit, sich mit Auszubildenden sowie mit erfahrenen Mitarbeiterinnen in diversen Funktionen zu unterhalten.

Abschließend erhielten die Teilnehmerinnen weitere Informationen über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge sowie Tipps und Tricks für Bewerbungen. Dabei wurde den „Girls“ die Berufe der Papiertechnologin, Elektronikerin, Industriemechanikerin, Anlagenfahrerin und Fachkraft für Abwassertechnik näher erläutert.

Die Schülerinnen fanden den Girls-Day bei Sappi klasse: „Ich war beeindruckt von der riesigen Papiermaschine und konnte einen guten Einblick in die Technik bekommen“, meinte Silvia Ferreira da Costa.

Es ist das erste Mal, dass Sappi Ehingen den Girls’ Day ausgeschrieben hatte. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und ich hoffe, dass wir die Schülerinnen für unsere technischen Berufe begeistern konnten“, sagte Vicky Marshall, HR Business Partner, aus der Personalabteilung. Sappi Ehingen ist am 16. Mai auf der TopJob-Messe in Ehingen vertreten und informiert dort über alle bei Sappi zu absolvierende Ausbildungsberufe. „Wir haben extra für die TopJob eine neue Ausbildungsbroschüre erstellt, die wir auf der Ausbildungsmesse ausgeben werden. Zudem erwartet die Teilnehmer ein Gewinnspiel mit tollen Preisen“, so Vicky Marshall.