Gewitter sorgt für Spektakel – Ehingen bleibt vor Schäden verschont

Vor Schäden aufgrund des Unwetters, das am Sonntag über die Region gezogen war, blieb Ehingen zum Glück verschont.

Dennoch zog das Spektakel am Himmel viele Blicke auf sich. Unaufhörlich erhellte sich der Himmel mit Blitzen, Teemu Salonen hielt einen davon in diesem Bild fest. Während es in anderen Städten wie Laupheim oder Biberach zu vollgelaufenen Kellern oder umgestürzten Bäumen kam, blieb es in Ehingen ruhig.

Auf Nachfrage teilt die Feuerwehr Ehingen mit, dass sie zu keinem Einsatz ausrücken mussten. Auch die Stadt berichtet auf Anfrage: Auch der städtische Bauhof meldete keine Schäden nach dem Gewitter.