Gewerbliche Schule für Pilotprojekt ausgewählt

Die Gewerbliche Schule Ehingen darf an einer anderthalbjährigen Pilotphase zur digitalen Bildungsplattform „ella@bw“ des Landes Baden-Württemberg teilnehmen. Das hat CDU-Landtagsmitglied Manuel Hagel am Dienstag bekanntgegeben.

„Damit Baden-Württemberg in den kommenden Jahren zu einer der innovativsten digitalen Leitregionen in Deutschland wird, muss der Umgang mit den digitalen Medien im Lehr- und Lernprozess bereits an den Schulen vermittelt werden. Daher hat das Kultusministerium die digitale Bildungsplattform ella@bw (Elektronische Lehr- und Lernassistenz) aufgebaut, um die Schulen im Land bei diesem ambitionierten Vorhaben zu unterstützen. Dass für die nun anstehende eineinhalbjährige Pilotphase die Gewerbliche Schule Ehingen auserkoren wurde, freut mich natürlich besonders“, so Hagel.

Schulleiter Jochen Münz wusste von der Entscheidung am Dienstagnachmittag noch nichts. Die Gewerbliche Schule habe sich für das Projekt beworben, „weil wir so aktiv mitarbeiten und Feedback einbringen können“, erklärt er. „Wir wollen vorneweg gehen und sagen, was verbessert werden kann.“

In einem ersten Schritt werden über „Ella“ Basisdienste zur Kommunikation und Kooperation für Lehrer sowie Schüler zur Verfügung gestellt. Neben einer Mail- und Kalenderfunktion zählen zum Startpaket ein sicherer Cloudspeicher, ein Online-Office-Paket sowie eine Videokonferenzfunktion. Lehrer können ihr Unterrichtsmaterial zentral abspeichern und für Kollegen im ganzen Land zugänglich machen. Auch Schüler können auf die Daten zugreifen, wenn die Lehrer sie dazu berechtigen. „Vorrangiges Ziel ist es, dass die Lehrkräfte sowohl innerhalb ihrer Schule als auch landesweit mit Kollegen zusammenarbeiten und sich austauschen können. Schüler haben die Möglichkeit, mit ihren Lehrern digital zusammenzuarbeiten. So wird mehr Sicherheit im Umgang mit Daten im schulischen Umfeld geschaffen“, sagt Manuel Hagel.

Für das Pilotprojekt wurden insgesamt 101 Schulen aus 930 Bewerbungen ausgewählt. „Für uns ist das kein völliges Neuland“, sagt Schulleiter Jochen Münz. Man nutze schon eine hausinterne Cloud, auf die auch die Schüler zugreifen können. Bei „Ella“ seien die Daten dann nicht mehr im Haus, sondern auf einem externen Server gespeichert. Zudem sei „Ella“ als sichere Kommunikationsplattform ein Gewinn. „Über Whats-App dürfen Lehrer mit Schülern ja nicht kommunizieren“, erklärt Münz.