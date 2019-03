Gewerbliche Schule braucht mehr Platz für Schüler und Maschinen

2254 Schüler besuchen aktuell die Gewerbliche Schule in Ehingen. Stetig stieg die Zahl in den vergangenen Jahren. Bald muss im Bereich der Schreinerei ans Gebäude A angebaut werden, damit eine neue CNC-Fräse zur Ausbildung der Schüler Platz findet. Auch im Bereich der Lernfabrik wird es Neuerungen geben.

Kontinuierlich sind die Schülerzahlen an der Gewerblichen Schule in den vergangenen Jahren gestiegen, um 55 Schüler alleine vom vergangenen auf das aktuelle Schuljahr. Vor allem im Bereich Kunststoff, bei den Mechatronikern und in den Landesklassen werden die Schüler immer mehr, erläuterte Schulleiter Jochen Münz dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU) am Freitagvormittag bei einem Rundgang über das Gelände.

„Wir werden nun beim Gebäude A den Parkplatz opfern, um anbauen zu können“, so Münz, der für diese Maßnahme auf ein positives Votum aus dem Kreistag hofft, denn die CNC-Fräse zur Ausbildung der Schreiner ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Neuere Modelle passen aber nicht mehr in die vorhandenen Räumlichkeiten. Ergänzt wird in nächster Zeit auch die Lernfabrik. Hier sollen zwei 3-D-Drucker angeschafft werden, die Kunststoff und Metall verarbeiten können. Bereits jetzt arbeiten die Schüler laut dem Schulleiter zum Teil mit 3-D-Druck, beispielsweise, um Modelle herstellen zu können.

Doch nicht nur bei der Ausstattung der Schule soll es in den kommenden Jahren Veränderungen geben, auch beim Thema Ausbildung gibt es Ideen und Problemstellungen, mit denen sich die Gewerbliche Schule auseinander setzen muss. So sollen Schüler, die auf die Ausbildung vorbereitet werden, mehr nach dem pädagogischen Konzept der Gemeinschaftsschule arbeiten, damit jeder auf seiner Leistungsstufe abgeholt werden kann, erklärte Münz. Davon seien zwei Klassen betroffen.

Überlegt wird aktuell auch, wie Migranten, die in der Ausbildung sind, denen aber das sprachliche Niveau fehlt, gefördert werden können. Mehrmals pro Woche können sie bereits jetzt abends freiwillig Sprachintensivierungskurse an der Schule besuchen.

