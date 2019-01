Gesucht werden noch mehr Paten-Omas und Opas

Viele interessierte Familien, aber nur zwei mögliche Paten-Omas: Am Freitagnachmittag hat der Ehinger Kinderschutzbund die Paten-Oma-Vermittlung vorgestellt und hofft nun, dass sich noch mehr Senioren melden, die bereit wären, aktiv zu werden.

700 Kilometer weit weg wohnen die Großeltern von Emma Libera. Vor etwas mehr als zwei Jahren kam das Mädchen mit den Eltern nach Ehingen, seitdem sieht die Achtjährige ihre Großeltern zwar mehrmals im Jahr, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher. Schade finden das ihre Eltern Simon und Inga Libera und hoffen deswegen darauf, dass es vielleicht klappt mit der Paten-Oma-Vermittlung des Kinderschutzbundes. „Wir arbeiten beide, Großeltern haben oft einfach mehr Ruhe mit der Kleinen zu spielen“, sagen sie. Ähnlich geht es Julia Heilmann-Brohl, die nun seit sechs Jahren mit ihrer Familie in Rißtissen wohnt und das Gefühl hat, dass nur sie dort das Problem hat, dass die Großeltern nicht vor Ort sind. „Da scheinen alle die ganze Familie in der Nähe zu haben“, sagt sie.

Beide Familien und noch viele weitere Mütter waren extra zum Infonachmittag des Kinderschutzbundes gekommen, um vielleicht schon an diesem Tag potenzielle Seniorinnen kennenzulernen, die selbst keine Enkel haben und sich freuen würden, mit Kindern Kontakt zu haben. Gekommen waren aber erstmal nur zwei Frauen aus Ehingen, die beide zwar Kinder, aber keine Enkel haben und sich neben diversen Freizeitaktivitäten vorstellen könnten, mit Kindern anderer Familien zu spielen. Eine der beiden hat dabei sogar schon Erfahrungen gesammelt: Bis vor Kurzem hat eine Mutter aus der Ukraine mit ihrer kleinen Tochter im selben Haus gelebt. „Wir haben mit der Kleinen viel gespielt“, erzählte die Frau am Kaffeetisch in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes. „Wir haben es sehr bedauert, als die Familie ausgezogen ist.“

Festlegen, ob sie wirklich bereit sind, Paten-Omas zu werden, wollten sich die beiden Frauen noch nicht, die Steckbriefe, die es auszufüllen gilt, nahmen sie trotzdem mit. Die drei Initiatorinnen Sonja Ruprecht, Anke Schelkle und Andrea Gentner hoffen nun, dass sich das Projekt herumspricht und sich noch mehr Senioren bereiterklären, mitzumachen. „Gerne auch Opas“, wie die drei betonen, denn dezidiert seien sie auch schon nach Männern gefragt worden. Melden können sich die Senioren beim Ehinger Kinderschutzbund. Dort wird eine Kartei erstellt, über die Familien und Senioren zusammengebracht werden können. Einzige Voraussetzung für die Senioren ist Spaß am Umgang mit Kindern und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das die Stadtverwaltung ausstellt.